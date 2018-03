FANO, BOMBA FATTA ESPLODERE IN MARE/ Video, ordigno Seconda Guerra Mondiale brillato a 2 miglia dalla costa

Bomba a Fano, l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale fatta esplodere nel Mare Adriatico: operazioni di brillamento ok a 2 miglia dalla costa e 10metri in profondità

19 marzo 2018 Niccolò Magnani

Bomba esplosa a Fano (Foto: Twitter TgR Marche)

È stata alla fine fatta brillare la bomba da 225 chili della Seconda Guerra Mondiale che lo scorso 13 marzo dopo improvviso ritrovamento fece scattare l’allarme generale per il timore di un’esplosione incontrollata in pieno centro di Fano, nota località sulla costa del Mar Adriatico nelle Marche. Durante i lavori di rifacimento del Lungomare Sassonia gli operai si imbatterono nell’ordigno bellico del 1945 e in maniera accidentale la innescarono, scatenando il panico e l’intervento immediato di Esercito e forze speciali: «Si trattava di un ordigno d’aereo inglese MK6 da 500 libbre (226 kg), con un particolare dispositivo d’innesco che prevedeva un ritardo d’armamento compreso tra le 6 e le 144 ore», spiegava l’Ansa giorni fa durante le fasi di disinnesco per salvaguardare i circa 25mila sfollati d’urgenza dal lungomare di Fano. Oggi il percorso dell’ordigno ha terminato il suo “timore” con l’esplosione controllata poche ore fa a circa 2 miglia dalla costa e 10 metri in profondità.

L’ATTESA E L’ULTIMO VIAGGIO

Il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha spiegato che l’alta fontana di acqua alzata dall’esplosione della bomba era visibile fin da terra: in effetti il video amatoriale girato qui sotto lo dimostra, con alcune ripercussioni di vibrazioni e boati uditi in alcune case sul Lungomare (qualche vetro tremato, nulla più). Le operazioni di brillamento hanno causato più tempo del previsto dato che le condizioni del meteo e del mare non sono state perfette ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto: come spiega il Resto del Carlino, i palombari del gruppo operativo subacquei della Marina Militare entrati in azione questa mattina per fare esplodere la bomba, «sono gli stessi che nelle prime ore di mercoledì 14 marzo si sono assunti la responsabilità, a rischio delle loro vite, e in collaborazione con gli artificieri del Genio Ferrovieri dell’Esercito, di rimuovere la bomba e trasportarla a 2 miglia dalla costa, a 10 metri di profondità». Tutto a posto, bomba esplosa, nessun ferito e nessuna conseguenza negativa: la paura è stata tanta ma la professionalità e la competenza delle forze speciali entrate in azione hanno risolto in breve tempo una situazione di panico incontrollato.

