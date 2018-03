FRANCIA, SALVA MIGRANTE INCINTA SULLA NEVE/ Guida alpina rischia cinque anni di carcere

Una guida alpina che ha messo in salvo una migrante nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la Francia e l'Italia è stata arrestata dia gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere

19 marzo 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Ha salvato una donna che stava per partorire e morire dal freddo, ma adesso rischia cinque anni di carcere. E' il paradosso della situazione che divide i paesi della cosiddetta Unione europea, unita per (pochi) interessi economici, divisa e molto sull'accoglienza dei migranti, cosa che pesa praticamente in modo esclusivo su Italia e Grecia. In Francia le regole di respingimento sono durissime: qualunque migrante che varchi la frontiera dall'Italia alla Francia viene immediatamente riportato nel nostro paese. Dopo che i tentativi sul versante costiero, a Ventimiglia, sono stati quasi del tutto bloccati, non senza vittime, da tempo i migranti cercano di passare in Francia attraverso i valichi di montagna, partendo dalla zona di Bardonecchia per impervi sentieri ad alta quota anche nella stagione invernale dove rischiano la morte per il freddo. Nell'altro versante, quello francese, esiste da anno a Briancon un centro di accoglienza privato, che il governo di Parigi ha cercato di far chiudere, ma che il sindaco della località montana è riuscito a tenere aperto.

LA "COLPA" DELLA GUIDA ALPINA

In tutta la zona anche i sacerdoti offrono spazio nelle loro parrocchie ai disgraziati, ma la gendarmeria francese vigila attenta. Benoît Ducos, una guida alpina appartenente all'associazione di volontariato Refuge Solidarie di Briancon, ha incontrato nei pressi del passo del Monginevro a quota 1900 una famiglia nigeriana (mamma, compagno e due figli di 2 e 3 anni) in grave difficoltà. Ma la donna era anche in stato di gravidanza, ormai vicina a partorire, e in gravi condizioni. La guida alpina si è subito data da fare per aiutarla ad arrivare a Briancon, verso l'ospedale civile. Qui il colpo di scena, ma neanche tanto: mentre porta la famigliola in ospedale due gendarmi lo fermano. La colpa? Avere a bordo della sua macchina dei clandestini senza documenti. Insomma, qualcosa di simile alle SS ai tempi del nazismo che fermavano chi aiutava gli ebrei. Fortunatamente la donna viene portata in ospedale, ma Ducos viene arrestato: adesso rischia fino a 5 anni che i giudici francesi, implacabili nel loro compito di osservanza delle ordinanze sull'immigrazione, quasi certamente gli daranno. Questa è la politica sull'immigrazione della Francia, degna appunto della Germania nazista.

