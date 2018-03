Firenze, rapisce bimba 2 anni e minaccia di gettarla nel fiume/ Nigeriano arrestato: “ritorsione sui compagni”

Un nigeriano che vive in un centro di accoglienza nei pressi di Firenze ha rapito la figlia di due anni di alcuni connazionali minacciando di gettarla nel fiume Sieve

19 marzo 2018

Migranti

Il livello di convivenza nei centri di accoglienza tra migranti, abbandonati per mesi senza sapere la loro sorte in strutture poco più che fatiscenti, può portare a un livello di contrasto e odio fra gli stessi migranti. L'esempio di quanto successo ieri a Firenze è indicativo, non si è trattato infatti di un gesto, come si era pensato inizialmente, di un immigrato ai danni di una coppia di italiani. Un nigeriano di 27 anni, richiedente protezione internazionale, ha rapito dal centro di accoglienza in cui si trova, una bambina di 2 anni e mezzo, figlia di altri nigeriani. Dopo di che è scappato con la piccola fino sulle rive del fiume Sieve minacciando di colpirla con un bastone e buttarcela dentro e farla così annegare.

Fortunatamente i carabinieri intervenuti prontamente lo hanno immobilizzato prima che compisse il gesto e portato in salvo la piccola. Era in leggero stato di ipotermia ed è stata ricoverata all'ospedale di Borgo San Lorenzo, ma su di lei nessun segno di trauma. Il 27enne invece è adesso in carcere. Si è poi scoperto cosa c'era dietro all'insano gesto. Il giovane voleva vendicarsi di alcuni suoi connazionali che con le loro testimonianze hanno convalidato la denuncia di violenze e maltrattamenti dell'uomo nei confronti della moglie, che era stata allontanata da lui e portata in una casa accoglienza. Una vendetta dunque, dietro denunce di cui non si conosce la veridicità, una sorta di guerra interna fra migranti, la cui convivenza obbligata non può che portare a episodi di insofferenza.

