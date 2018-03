Incidente stradale/ A1, Roma-Orte: tir con bombole si ribalta: tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018)

Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.

19 marzo 2018 Emanuela Longo

Un terribile incidente stradale si è verificato all'alba di oggi, intorno alle 4:30 sull'autostrada A1, all'altezza del chilometro 522, in carreggiata sud, dove un tir si è ribaltato su un fianco per cause ancora tutte da accertare. Il mezzo pesante, come spiega Corriere.it, trasportava bombole di acetilene ed ossigeno e nel sinistro ha perso il carico rendendo il tratto di autostrada Roma-Firenze impossibile da percorrere. Per questo si sono venute a formare numerose code sulla Milano-Napoli in seguito alla chiusura del tratto tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni. Sul posto dell'incidente è stato necessario l'intervento delle pattuglie di polizia stradale nonché i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118, oltre al personale di Autostrade che ha fatto sapere la presenza di una coda di un chilometro verso Firenze e tre chilometri verso Roma. Come riporta Romatoday.it, attualmente i feriti rimasti coinvolti del sinistro sarebbero due, prontamente affidati alle cure del 118 che ha provveduto al loro trasporto in ospedale. Diversi detriti presenti sul manto stradale hanno reso necessario l'attuale chiusura del tratto interessato. Chi viaggi in direzione Roma, dunque, dovrà obbligatoriamente uscire ad Orte, percorrendo la SS 675 verso Viterbo e la SS 2 Cassia per poi percorrere il GRA prima di riprendere la A1 Milano-Napoli.

CATANIA-SIRACUSA: CAMION SI RIBALTA, TRAFFICO IN TILT

Un altro grave incidente stradale con protagonista un mezzo pesante si è registrato nella mattinata odierna sulla tangenziale di Catania, in direzione Siracusa. Lo riporta il portale LaSiciliaWeb.it che spiega come siano in corso disagi e rallentamenti al traffico in direzione Gela-Rosolini. Il sinistro è avvenuto all'alba di oggi quando un camion che trasportava frutta e verdura si è letteralmente ribaltato tra gli svincoli di Misterbianco e Caltagirone per causa ancora tutte da accertare. A causa del grave incidente è stato necessario procedere con la chiusura della carreggiata disponendo per gli automobilisti provenienti da Nord in direzione Siracusa l'uscita obbligatoria a Misterbianco. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi e non ci sarebbero stati feriti. L'autista del mezzo pesante era rimasto inizialmente bloccato ma è poi stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto ed affidato alle cure dei soccorritori del 118. Presente sul posto anche la polizia stradale di Catania e il personale Anas per tutti gli accertamenti del caso.

