Napoli, donna uccisa davanti alla scuola/ Ultime notizie Terzigno: spari alla mamma che accompagnava i figli

Napoli, donna 31enne uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola elementare di Terzigno: ultime notizie e aggiornamenti, il killer si è allontanato in scooter. Aveva appena portato i figli

19 marzo 2018 Niccolò Magnani

Napoli, donna uccisa davanti alla scuola di Terzigno (LaPresse)

Strage a Napoli quando a pochi minuti dall’inizio delle lezioni a scuola, una mamma di 31 anni è stata freddata in piena strada davanti al terrore delle altre mamme e dei bambini presenti a pochi metri. Si chiama Immacolata Villani, aveva 31 anni, e questa mattina era andata come tutte le mattine ad accompagnare i propri figli: solo che questa mattina le hanno sparato, uccidendola, appena davanti a quella scuola del quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno. Secondo quanto riporta il Mattino di Napoli, a spararle è stato un uomo a bordo di uno scooter grigio che subito si è allontanato facendo perdere tracce di sé e senza che nessuno abbia potuto fermarlo nel tragitto. Sul posto ora ci sono i carabinieri che però non hanno potuto far altro che accertare la morte praticamente sul colpo della povera donna: l’omicidio ovviamente ha ancora cause completamente ignote e si tengono aperte tutte le piste, dal delitto passionale al regolamento di conti per le strade di Napoli. Va detto che il killer si è avvicinato proprio a Immacolata Villani e ha colpito da vicinissimo, per cui l’ipotesi che i due si conoscessero è assai alta.

AVEVA APPENA ACCOMPAGNATO I FIGLI A SCUOLA

Secondo una primissima ricostruzione fatta dai carabinieri e offerta ai cronisti sul posto vede la donna 31enne che dopo aver lasciato nella scuola elementare di Terzigno la figlia si è intrattenuta a parlare con un uomo per qualche secondo e quello, dopo aver estratto la pistola, le ha sparato un solo colpo prima di allontanarsi. È stato fatale e la Villani si è accasciata al terreno senza vita, mentre altri genitori osservavano la scena drammatica in pieno giorno per le vie di Napoli. I carabinieri stanno cercando di identificarlo per capire se le conoscenze siano all’interno del nucleo familiare stretto o se invece i motivi dell’assassinio sono da ricercare nella vita fuori casa della povera 31enne trucidata in pieno giorno e per le strade urbane del capoluogo partenopeo. Il fatto si è verificato dopo una decina di minuti dall'inizio delle lezioni, quindi per fortuna nessun bambino - tantomeno i figli - ha assistito alla scena omicida.

