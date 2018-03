Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: elezioni Russia, trionfo per Vladimir Putin (19 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Vladimir Putin trionfa con oltre il 70%. Continuano le telefonate per uscire dall'empasse post elezioni. Orrore a Canicattini Bagni. (19 marzo 2018).

19 marzo 2018

Ultime Notizie, Vladimir Putin

PUTIN TRIONFA CON OLTRE IL 70%

Un vero e proprio trionfo quello di Vladimir Putin che nelle elezioni presidenziali ha ottenuto un consenso di oltre il 73% di elettori. A votare erano oltre 110 milioni di cittadini, la maggior parte di loro ha scelto di affidare per la seconda volta consecutiva (e per la quarta in totale) la guida del paese all’uomo dagli "occhi di ghiaccio". L’elezione che nei sondaggi era scontata verteva solamente sull’affluenza degli elettori e su eventuali scontri, in entrambi i casi il trionfo di Putin non è stata messo in dubbio, l’affluenza è stata attorno al 70% mentre nessun problema di ordine pubblico sembrerebbe esserci stato nel "paese delle steppe". Felicitazioni sono arrivate a Putin da tutti i maggiori leader europei.

CONTINUANO LE TELEFONATE PER USCIRE DALL'EMPASSE POST ELEZIONI

Domenica di telefonate tra i leader di partito, con tutti che cercano di trovare la quadratura per quella che è la prima prova di questa legislatura. Oggi Di Maio stante il ruolo di capoe del primo partito ha cercato i capi degli altri partiti, cercando di individuare un metodo che possa portare il suo partito ad avere la presidenza della Camera. Lo stesso DI Maio vuole scollare il "fattore presidenze" con quella della composizione del governo, un governo che però non sembra avere i numeri per poter superare lo scoglio del voto di fiducia. In tale contesto spicca la tensione all’interno della Lega Nord, con Maroni che non vede di buon occhio un’eventuale alleanza con il M5S, non è dello stesso avviso il leader del carroccio per il quale nello stato attuale non c’è nulla di impossibile.

ORRORE A CANICATTINI BAGNI

Un vero orrore quello che si sono ritrovati le forze dell’ordine dinanzi agli occhi, durante un sopralluogo in un pozzo di Canicatti Bagni, in provincia di Siracusa. I carabinieri infatti hanno ritrovato all’interno della cavità il corpo tremendamente sfigurata di una giovane mamma di vent’anni, Laura Petralito, il cadavere che presentava ferite da arma da taglio era stato spinto all’interno del pozzo, cosa che aveva di fatto sfigurato il cadavere. L’allarme era stato lanciato dal padre della giovane donna preoccupato dal fatto che il cellulare della figlia non dava cenni di vita. Immediati i riscontri degli investigatori che nelle prime ore hanno fermato l’attuale compagno della vittima, l’uomo è stato portato presso la locale caserma per essere interrogato.

LA DOMENICA SPORTIVA

Una domenica che ha rivisto il rombo dei motori quella appena passata. Gli appassionati si sono infatti gustati il primo GP stagionale, quello che si è corso in Qatar. Nella corsa splendida affermazione di Dovizioso su Ducati, il nostro connazionale ha regolato all’ultima curva Marquez, terzo Rossi, che alla veneranda età di 39 anni è riuscito con la sua Yamaha a conquistare un insperato podio. Sui campi di calcio spicca la cinquina dell’Inter a danno della Sampdoria, stesso risultato per l’Atalanta in trasferta sul campo del Chievo, vittoria per Milan e Cagliari e Roma corsara al Crotone. Chiude la giornata Napoli–Genoa, con i partenopei che si sono portati a meno 2 dalla capolista Juventus, dopo il "mezzo passo falso" degli uomini di Allegri, che non sono riusciti a centrare la vittoria a Ferrara. Ecco tutti i risultati della Serie A: Sampdoria-Inter 0-5, Benevento-Cagliari 1-2, Crotone-Roma 0-2, Milan-Chievo 3-2, Torino-Fiorentina 1-2, Verona-Atalanta 0-5, Lazio-Bologna 1-1.

