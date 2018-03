Venezia, cadavere mummificato in casa: morto da 7 anni/ Scoperta casuale: era segnalato furto in appartamento

19 marzo 2018 Silvana Palazzo

Un cadavere dimenticato in un appartamento: è stato scoperto dai carabinieri di Venezia dopo la segnalazione di un vicino. L'uomo, ancora da identificare, era morto da sette anni, durante i quali si è decomposto lentamente. Nel primo pomeriggio di ieri i militari del nucleo Natanti di Venezia ricevono una chiamata con una segnalazione a dir poco strana: la porta di un appartamento ritenuto abbandonato da tempo era aperta, probabilmente da un ladro. Quando gli uomini dell'Arma sono entrati nell'abitazione non hanno trovato malviventi, ma solo il corpo mummificato su una brandina al centro di una stanza. Attorno alimenti in decomposizione e ogni genere di immondizia. Stando a quanto riportato da Il Giornale, dai primi accertamenti eseguiti dal medico legale, subito intervenuto sul posto, è emerso che il cadavere potrebbe essere del proprietario dell'appartamento, di cui non si avevano notizie dall'estate del 2011.

VENEZIA, CADAVERE MUMMIFICATO IN CASA: MORTO DA 7 ANNI

Dimenticato da sette anni, è stato ritrovato morto. L'uomo, pensionato, era stato cancellato dall'anagrafe comunale nel 2013 perché irreperibile. Se fosse vivo oggi avrebbe 74 anni. Dai primi rilievi comunque è emerso che il profilo del pensionato corrisponderebbe con quello del cadavere ritrovato nell'appartamento chiuso da anni. Ora la salma si trova all'obitorio di Venezia, dove è in attesa di identificazione. L'autorità giudiziaria si è messa già al lavoro per risalire ai parenti del proprietario di quell'appartamento. A prescindere dall'esito di questa vicenda, resta il fatto che questo episodio è uno dei più emblematici della solitudine che troppo spesso colpisce gli anziani. Secondo VeneziaToday, il cadavere sarebbe di Lelio Baschetti, ex professore di origini romagnole che ha insegnato in laguna e a Treviso. Avrebbe una sorella, che ora le forze dell'ordine stanno cercando di contattare per fare luce su questa vicenda.

