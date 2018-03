Carlo Ripa di Meana è morto/ Due mesi fa scompariva la moglie Marina: aveva 88 anni, l’annuncio del figlio

02 marzo 2018 Emanuela Longo

Carlo Ripa di Meana è morto (foto Wikipedia)

Si è spento oggi, all'età di 88 anni, Carlo Ripa di Meana. Appena due mesi fa, il 5 gennaio scorso, si spegneva la moglie Marina. La notizia, riportata dal quotidiano Corriere.it, è stata riferita dal figlio Andrea all'agenzia di stampa Ansa: "A meno di due mesi dalla scomparsa dell'adorata moglie Marina si è spento oggi pomeriggio", ha spiegato. Il decesso del padre, ricordato come un "uomo politico e di cultura socialista e ambientalista, parlamentare, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del Dissenso e di Italia Nostra", è avvenuto presso un ospedale romano dove era ricoverato, circondato dall'affatto dei suoi cari. Non se ne è andato da solo, Carlo, in quanto come spiegato sempre dal figlio Andrea, "è morto assistito con amore dal figlio, dalle sorelle e fratelli". Oggi, dunque, Ripa di Meana ha raggiunto l'amata moglie Marina, la quale aveva deciso di andarsene in silenzio, conscia delle condizioni di salute dell'uomo, proprio per non pesare ulteriormente su di lui. Proprio a Marina aveva dedicato le sue ultime parole nel corso di una intervista rilasciata a fine gennaio, pochi giorni dopo la morte della donna, rivelando di aver appreso della sua scomparsa dai telegiornali. "Mi sono reso conto che l'ho amata disperatamente!", aveva detto. Carlo e Marina Ripa di Meana erano convolati a nozze nel 1982 e sono rimasti l'uno al fianco dell'altra per 35 anni, fino alla morte di lei. A meno di due mesi da quella dolorosa perdita, il cuore di Carlo non ha retto, decidendo così di raggiungerla.

CARLO RIPA DI MEANA, I PASSI NELLA POLITICA

Carlo Ripa di Meana era nato a Pietrasanta il 15 agosto 1929 da famiglia nobile. La madre, Fulvia Schanzer era figlia del parlamentare e ministro giolittiano Carlo Schanzer. Il padre faceva parte dei marchesi di Meana. Dall'inizio degli anni '50 Carlo iniziò a coltivare una forte passione per il mondo della politica fino a quando accettò di dirigere, per conto per partito comunista, a Praga, l'Unione internazionale degli studenti, occasione che gli permise di fare la conoscenza di Bettino Craxi. Dopo pochi anni arrivò poi al Partito socialista, seguendo le orme di Antonio Giolitti, politico ed ex partigiano. Alla fine degli anni '50, Ripa di Meana diresse la rivista Passato e presente per poi entrare negli anni '60 nel comitato centrale del partito, frequentando il Club Turati, ritrovo della sinistra anticomunista milanese. Dal 1974 al 1979 fu presidente della Biennale di Venezia, mentre dal 1979 al 1984 fu parlamentare europeo, e dal 1985 al 1992 commissario europeo alla Cultura e all'Ambiente. Carlo ricoprì anche il ruolo di ministro dell'Ambiente nel governo guidato da Giuliano Amato, tra il 1992 ed il 1993. Poi fino al 1996 svolse il ruolo di portavoce dei Verdi, con cui fu rieletto al Parlamento europeo.

