EUROJACKPOT/ Estrazione n 09/2018: i numeri vincenti e le quote (oggi, 2 marzo 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 09/2018: numeri vincenti del 2 marzo 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite, ultime curiosità e notive in tempo reale.

02 marzo 2018 Emanuela Longo

Estrazione Eurojackpot di oggi

È già stata ribattezzata come una estrazione spettacolare, quella del gioco Eurojackpot fissata per oggi, venerdì 2 marzo e relativa al concorso numero 9. Il nuovo gioco che mette i concorrenti in sfida con il resto d'Europa, come facilmente comprensibile dallo stesso nome, coinvolge ben 18 Paesi, compreso il nostro, in gara per la conquista del grande jackpot milionario messo in palio ogni venerdì. Questa settimana, si parla di cifre da capogiro in quanto il Jackpot ha raggiunto quota 31 milioni di euro! Il montepremi in palio nel concorso dello scorso 23 febbraio 2018 aveva invece un valore di 22 milioni di euro, ma come è andata? Intanto vi anticipiamo che le vincite realizzate nel passato concorso sono state in tutto 15.790. Tra queste anche la vincita di un 5+1 da oltre 546mila euro e che ha segnato un importante risultato per l'Italia. Una conquista importante in quanto per la seconda settimana consecutiva l'Italia è salita sul podio grazie alla vincita realizzata in Sardegna, del dettaglio a Settimo San Pietro (Cagliari), dove il fortunato giocatore ha indovinato la combinazione estratta vincente. A spartirsi il secondo posto insieme agli Azzurri sono state anche Danimarca e Svezia. Nessun vincitore, invece per la categoria del 5+2 e questo ha portato a far crescere ulteriormente il jackpot in vista della nuova estrazione di questo venerdì.

LE ULTIME CURIOSITÀ E LE PASSATE QUOTE

Il montepremi di Eurojackpot per l'estrazione settimanale di questo venerdì è arrivato a quota 31 milioni di euro. La sfida, dunque, resta apertissima e l'Italia è carica come non mai, pronta a battere ancora una volta i suoi sfidanti europei. La voglia di vittoria degli Azzurri, dunque, non si placa nonostante lo straordinario risultato raggiunto nel concorso numero 8 della passata settimana. Per tentare la fortuna, ancora una volta saranno sufficiente solo 2 euro e la giocata potrà essere compiuta non solo presso la classica ricevitoria tradizionale ma anche online, dove sarà possibile poi verificare combinazioni e vincite. Le occasioni sono molteplici. Oltre infatti alle quote più elevate relative al 5+2 (che nessun Paese ha centrato lo scorso venerdì), ed al 5+1, ci sono altre 10 categorie di vincite. Nell'ultimo appuntamento con la fortuna, dopo la maxi vittoria ottenuta in Sardegna, sono stati ben 42 i giocatori che hanno intercettato il 4+1 del valore pari a 213,70. Quasi 10 mila, invece, si sono dovuti accontentare della vincita più bassa relativa al 2+1 e pari a 8,90 euro, comunque superiore alla giocata. Tutto p pronto per questa sera... non resta che incrociare le dita e attendere la nuova combinazione!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

18-26-33-42-46

Euronumeri: 10-4

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

