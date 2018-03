GILLO DORFLES È MORTO/ L‘addio a 107 anni: il saluto del sindaco di Milano al geniale critico d’arte

Morto Gillo Dorfles: a 107 anni si è spento il noto critico d’arte. E’ scomparso oggi il poliedrico Dorfles, artista, critico, insegnante: a gennaio aveva presentato la sua ultima collezione

02 marzo 2018 - agg. 02 marzo 2018, 15.06 Davide Giancristofaro Alberti

Gillo Dorfles, il critico d'arte è morto all'età di 107 anni - Twitter

Si è spento quest’oggi Gillo Dorfles, noto e poliedrico critico d’arte, che avrebbe compiuto 108 anni il prossimo mese di aprile. Una figura affascinante, che ha dedicato la sua vita all’arte e alla cultura. Diverse le città in cui ha vissuto, fra cui Milano, che ha sempre amato e rispettato, e dove tra l’altro si laureò nel 1934. E della scomparsa di Dorfles ne ha parlato proprio il primo cittadino del capoluogo lombardo, Beppe Sala, che attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare così il geniale artista: «Un uomo di cultura e un critico d'arte di fama internazionale. Milano perde una figura fondamentale, a cui eravamo molto legati. Ora resta un grande vuoto, che tenteremo di colmare continuando ad amare l'arte nel modo in cui ci ha insegnato». Proprio nella città meneghina, il mese di gennaio, Dorfles aveva presentato l’ultima sua mostra con quindici tele inedite, sorprendendo tutti. E sempre a Milano, Gillo aveva ricevuto il premio Ambrogino d’Oro, consegnato a tutti colori che più si sono distinti nella nota città lombarda. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

L'ULTIMA MOSTRA A GENNAIO

Si è spento all’età di 107 anni, il critico d’arte Gillo Dorfles. Nato a Trieste nel lontano 12 aprile 1910, ci ha detto addio quest’oggi, a poche settimane dalla sua ultima sorpresa. Il 13 gennaio, infatti, aveva inaugurato alla Triennale di Milano una sua mostra di dipinti, quindici nuove tele: «Ho sempre nuovi progetti — aveva detto Dorfles per quell’evento, per certi versi, memorabile — se no sarei già morto. Riguardano soprattutto la pittura, la mia grande passione. Anche se è pittura per modo di dire: come artista non posso considerarmi riuscito in maniera assoluta. Come critico no, ma come pittore sono stato sempre un dilettante».

LA LAUREA NEL 1934 E LA CREAZIONE DEL MAC

Una vita sempre in movimento quella di Dorfles, che dopo essere nato a Trieste, si era trasferito a Genova subito dopo la prima guerra mondiale, per poi fare rientro a casa e quindi spostarsi a Milano nel 1928 per studiare medicina. Qui si laurea, nel 1934, specializzandosi in neuropsichiatria. E’ proprio in questi anni che inizia la sua attività di critico d’arte, collaborando con «La Rassegna d’Italia», «Le Arti Plastiche», «La Fiera Letteraria», «Il Mondo», «Domus», «Aut Aut», «The Studio», «The Journal of Aesthetics». A questo punto, però, Gillo cambia nuovamente percorso, esordendo direttamente nella pittura e creando nel 1948 il Movimento Arte Concreta (MAC) «con l’obiettivo di dar vita a un linguaggio artistico nuovo, in grado di assimilare e di superare le ricerche astratte europee dei decenni precedenti».

LA CARRIERA DA CRITICO E LE PUBBLICAZIONI

Iniziano quindi i decenni in cui Dorfles esordisce come teorico e critico, un’attività rivolta in particolare «ai fenomeni comunicativi di massa, alla moda e al design, soffermandosi pur sempre sulla pittura, sulla scultura e sull’architettura moderna e contemporanea». Moltissimi i riconoscimenti ottenuti da Gillo sia come critico, sia come artista, basti pensare che negli ultimi decenni gli sono state dedicate mostre ovunque, da New York a Milano, passando per Roma, Lugano ed altre città ancora. Dagli anni sessanta ha insegnato estetica nelle università di Milano, Trieste e Cagliari, mentre a partire dagli anni ottanta aveva ripreso l’attività pittorica e grafica. Fra le sue ultime pubblicazioni, Irritazioni(2000), La (nuova) moda della moda (2008), Itinerario estetico(2011).

