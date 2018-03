Incidente stradale/ Aurelia, passo del Bracco: camion di traverso, soccorsi automobilisti in coda (2 marzo)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 2 marzo 2018. Aurelia, passo del Bracco: camion di traverso, soccorsi automobilisti in coda per il gelo. Torino, donna tampona altra auto

02 marzo 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale, ultime notizie

Notte da incubo lungo la statale Aurelia, sul passo del Bracco nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si è formato sulla strada e per un incidente stradale. Un mezzo pesante è finito di traverso, contribuendo al blocco del traffico dell'arteria stradale, a causa del gelicidio. Il flusso di mezzi sulla via Aurelia peraltro era aumentato a causa della chiusura dell'A12, dove i vigili del fuoco hanno prestato assistenza agli automobilisti e camionisti in coda, mentre la Protezione civile è intervenuta portando coperte termiche e bevande calde a coloro che erano rimasti incolonnati. Nelle auto ferme da ore c'erano anche famiglie con bambini. Alcuni automobilisti rimasti bloccati anche a causa delle temperature rigide hanno deciso di cercare alloggio in strutture della zona. La chiusura dell'A12 ha interessato il tratto tra La Spezia e Sestri Levante in entrambi i sensi. Un'odissea per tantissimi automobilisti, rimasti intrappolati per ore al gelo.

TORINO, DONNA IN OSPEDALE DOPO AVER TAMPONATO AUTO

Paura questa mattina, venerdì 2 marzo 2018, a causa di un incidente stradale avvenuto a Torino. Una donna di 43 anni ha perso il controllo della sua auto in tangenziale, all'altezza dello svincolo del Drosso, coinvolgendo anche una seconda auto, nella quale viaggiava un uomo di 55 anni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, che è stata riportata da Diariodelweb, pare che la donna abbia perso il controllo della sua auto proprio entrando allo svincolo di Orbassano. Per questo avrebbe poi tamponato l'Alfa Romeo 147 dell'uomo. Immediato l'intervento sul posto degli uomini della polizia stradale di Torino e dei sanitari del 118. La donna ha riportato delle ferite, ma non è in gravi condizioni: è stata trasportata all'ospedale San Luigi di Orbassano dopo l'incidente stradale. Due corsie della tangenziale nel frattempo sono state chiuse al traffico, provocando non pochi disagi alla circolazione.

