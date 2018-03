MALTEMPO E GELICIDIO, A1 CHIUSA MILANO-BOLOGNA/ Neve e pioggia gelata bloccano treni Liguria ed Emilia Romagna

Maltempo, neve e gelicidio, ultime notizie: A1 chiusa da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna, caos anche in A12 in Liguria. Treni in tilt a Genova, Parma, Torino

02 marzo 2018 Niccolò Magnani

Maltempo e gelicidio in autostrada (LaPresse)

È il quarto giorno di maltempo eccezionale che blocca l’intera Italia tra neve, pioggia gelata e freddo siberiano: che sia Buran o Big Snow, poco cambia ai termini della viabilità e dei trasporti letteralmente impazziti ormai da inizio settimana. È notizia di qualche istante fa della chiusura anch’essa straordinaria della principale arteria italiane, l’A1 da Milano fino a Bologna (uno dei punti più trafficati dell’intero Paese). Il motivo è presto che spiegato visto che in entrambe le direzioni sono presenti cumuli di neve, ghiaccio e la famigerata pioggia ghiacciata (o gelicidio) che cadendo sul terreno molto freddo ghiaccia subito senza che ce ne si possa accorgere. Lo spiega bene anche l’Anas in un comunicato di qualche minuto fa: «L'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale provocando la formazione di ghiaccio». In generale, l’Emilia Romagna è da ore che sta combattendo con un livello di neve e gelicidio fuori dal comune: la Polstrada ha scortato numerosi camion e veicoli che procedevano verso Bologna per evitare ulteriori incidenti, come quello avvenuto a Fidenza che ha dato il là alla decisione di chiusura fino a nuove indicazioni della prima parte dell’Autostrada del Sole.

ANCHE LA LIGURIA KO

Seguendo altre indicazioni che arrivano da Autostrade per l’Italia e Anas, si scopre che «le auto provenienti da Firenze vengono fatte uscire a Sasso Marconi; in A14 l'uscita obbligatoria è a Fano (Pesaro); in A13 le auto che procedono da Padova hanno uscita obbligatoria a Ferrara; in A1 l'uscita è a Parma». Disagi e danni anche in Liguria dove per neve e pioggia gelata questa notte era stata disposta la chiusura di una parte dell’A12 Genova-Livorno: è però stata riaperta poco dopo le ore 9 tra i caselli di Sestri Levante e di La Spezia: del tutto sconsigliato al momento l’utilizzo di strade alternative all’Autostrada, come il passo del Bracco che unisce Genova e La Spezia, troppo pericoloso per la presenza di ghiaccio. È caos anche sul fronte treni visto che la circolazione di Trenitalia è sospesa sulle Linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia.

