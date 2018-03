MillionDAY/ Estrazione di oggi: i numeri vincenti a caccia del milione! (2 marzo 2018)

MillionDAY, estrazione di oggi 2 marzo 2018: i numeri vincenti del venerdì. Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica, il vincitore dell'ultima giocata.

02 marzo 2018 Emanuela Longo

MillionDAY, estrazione di oggi

Si rinnova anche oggi l'appuntamento con il MillionDay, l'appassionante nuovo gioco targato Lottomatica e che ogni giorno, puntuale alle ore 19:00, coinvolge gli italiani con una nuova estrazione. L'appuntamento con la fortuna quotidiano, dunque, non lascerà a bocca asciutta neppure in vista della giornata odierna, venerdì 2 marzo 2018 e l'attesa dei numerosi giocatori è sin da ora concentrata proprio sull'inedita combinazione vincente. Per scoprirla occorrerà attendere l'ora "x" con la speranza di poter contare su una giocata fortunata e soprattutto ricchissima. Se avete intenzione di sfidare la fortuna, le possibilità sono molteplici: oltre alle classiche ricevitorie fisiche, presto sarà possibile giocare anche online oppure sfruttare l'opportunità dell'app Lotto dalla quale sarà possibile ogni sera consultare in diretta le estrazioni, visionare quelle delle giornate precedenti, consultare le statistiche e preparare la giocata tramite schedina virtuale che sarà poi pagata in ricevitoria. Insomma, le opportunità a disposizione per divertirsi e sperare di essere baciati dalla tanto attesa Dea Bendata non mancano!

MILLIONDAY, TUTTE LE OCCASIONI PER VINCERE

Come sempre, in vista di una nuova estrazione all'insegna di MillionDAY, ricordiamo che non muta l'importo della giocata che resta fissato a 1 euro. Le modalità di gioco restano di facile comprensione a tutti: basterà infatti realizzare la propria combinazione formata da 5 numeri compresi tra 1 e 55 e incrociare le dita in vista dell'estrazione in programma alle ore 19:00! Basteranno almeno due numeri per iniziare a vincere, mentre per riuscire ad accaparrarsi il ricco premio pari ad un milione di euro, dovrete indovinare l'intera combinazione. L'ultima estrazione del primo marzo, ad esempio, ha portato enorme fortuna ad un giocatore di Fumone, in provincia di Frosinone, il quale si è portato a casa il ricco montepremi di 1 milione. L'identità resta ovviamente sconosciuta, ma ciò che è certo è il valore della puntata vincente, come sempre pari ad un solo euro. Il nuovo gioco di Lottomatica permette inoltre di poter vincere anche 1000 euro intercettando 4 numeri della combinazione, 50 euro con 3 numeri e due euro di consolazione con altrettanti numeri indovinati. Ogni vincita può essere consultata anche online attraverso il sito ufficiale. Infine, ricordiamo che si può giocare al MillionDAY tutti i giorni fino alle 18:45 per l’estrazione del giorno e dalle 19:15 in poi per quella del giorno successivo. Buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DELL'1 MARZO 2018

20-48-52-1-47

