Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 2 marzo 2018: fase di battaglia per l'Ariete, di forza per il Toro

Paolo Fox, oroscopo oggi 2 marzo 2018. Previsioni segno per segno: per l’Ariete è una fase di battaglia, per il Toro sarà una giornata di grande forza

02 marzo 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, 2 MARZO 2018

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per venerdì 2 marzo 2018. Per l’Ariete è una fase di battaglia, in cui vi sentite carichi nel voler fare qualcosa e di riuscire a realizzare le vostre idee. Quindi è un momento in cui potete realizzare quello che volete, però questo è un aspetto che spesso rende l'ariete inquieto. Infatti anche se vi sente in forze per poter realizzare qualcosa deve avere pazienza e aspettare il momento giusto. Per il Toro domani sarà una giornata di forza, che in questi giorni potranno porsi dei momenti di riflessione. Possibilità di cambiare qualcosa. Anche per il Cancro il momento è molto positivo, in questi giorni vi sentite pieni di energia e di forza, così come per lo scorpione che ha una situazione astrale che lo illumina.

AMORE AL TOP PER...

Il Sagittario ha molta energia e anche se avete un calo fisico cercate di riversare questa forza in amore. Per la Vergine vi è un calo in amore. Se vi sono dei problemi da risolvere è il momento di prendere il tempo necessario per poter agire, cercate comunque sempre di stare vicino alla persona amata. Acquario: attenti in amore a non essere troppo aleatori ma più concreti. Marzo è un mese di recupero per voi. Amici dello Scorpione: siete persone sempre pronte ad aiutare soprattutto nei riguardi delle persone che sono in difficoltà. metti da parte il concetto che se si soffre di più questo implica amare di più. Il week end aiuta le relazioni. Per il Capricorno Marte entrerà tra qualche giorno nel vostro segno zodiacale insieme a una dissonanza di Venere e mercurio. Quindi è il momento di effettuare delle scelte.

LAVORO AL TOP PER...

Il Leone finalmente dopo un momento di difficoltà è in netta ripresa sull'ambito lavorativo. Il mese di marzo dato che avete molti pianeti a vostro vantaggio vede una situazione molto positiva. Per la Bilancia dal punto di vista lavorativo invece sarà probabile delle novità soprattutto con delle revisioni in attività che già svolgete. Nelle prime due settimane di gennaio vi sono stati dei momenti di crisi, dovuti forse al fatto che hai cercato di allontanare da te tanti problemi. Per i Pesci il mese di marzo vedrà piccole vittorie e delle soddisfazioni. Per il Cancro, potreste percepire per la realizzazione di un progetto un po’ di stanchezza, ma questo è dovuto al successo che riuscite a realizzare.

