ULTIME NOTIZIE/ Di oggi,ultim'ora: nuovo caso di violenza politica. Slovacchia, arrestati 3 italiani (2 marzo)

Ultime notizie, 2 marzo 2018: nuovo caso di violenza politica, picchiato esponente di Casapound. Slovacchia, arrestati 3 italiani per l'omicidio di Ian Kuciak

NUOVO CASO DI VIOLENZA POLITICA

Una campagna elettorale ridotta all'osso, che però sta facendo vedere diversi episodi di violenza politica. L'ultimo caso quella avvenuto ieri a Livorno, denunciato dal Movimento di estrema destra CasaPound. L'organizzazione politica ha Infatti emesso un comunicato stampa, dove si sottolinea che un suo militante è stato picchiato selvaggiamente da 4 sconosciuti, mentre era intento ad affiggere un manifesto elettorale. L'uomo un 37enne di cui non sono state rilasciate le generalità, è stato ricoverato e poi dimesso nel locale nosocomio con una prognosi di 30 giorni derivante da una frattura al naso. Immediate le prese di posizione del mondo di centro-destra, compatto a denunciare quella che sembrerebbe l'ennesima aggressione verso un esponente di un movimento minore. Nella città Toscana pochi giorni fa era stata contestata duramente il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

SLOVACCHIA: ARRESTATI TRE ITALIANI PER OMICIDIO

La polizia Slovacca arrestato tre italiani nell'ambito dell'indagine di un duplice omicidio. A finire in manette sono stati l'imprenditore Antonio Vadalà un calabrese da anni trasferito nel paese dell'Europa Centrale, il fratello Bruno e un cugino. I tre erano stati accusati dal giornalista d'inchiesta Ian Kuciak di essere implicati nella gestione milionaria dei fondi della Ndrangheta calabrese. Il giornalista 27 anni era stato ritrovato morto alcuni giorni fa insieme alla sua compagna,immediatamente le indagini avevano scandagliato i suoi ultimi servizi soprattutto quello su Vadalà.

TORNA A CRESCERE LA DISOCCUPAZIONE

Nuovo aumento per disoccupazione in Italia, almeno a sentire i dati resi noti dall'istat quest'oggi. Nel mese appena passato la percentuale di italiani in cerca di un lavoro stabile ha superato nuovamente il 11%, con un aumento stimato dello 0.2 % su base mensile. L'aumento della disoccupazione fa da contraltare all'aumento degli occupati che nell'ultimo mese, quest'ultimo segna un + 25.000, figlio di un utilizzo maggiore dei contratti a tempo determinato. Da sottolineare il calo anche della disoccupazione giovanile, che adesso è ai minimi livelli dal 2011 ai giorni nostri. Nonostante i numeri contrastanti soddisfazione è stata espressa dal leader Paolo Gentiloni, che non ho avuto problemi a sottolineare che ancora molto si deve fare sotto il punto di vista dell'occupazione .

JUVE-MILAN SARA' LA FINALE DI COPPA ITALIA

Con le partite di mercoledì sera sono state decise le le squadre che lotteranno per la vittoria della vita Coppa Italia. La Juve nel pomeriggio di ieri ha Infatti superato l'Atalanta per 1 a 0, decisivo il rigore trasformato da Pjanic a metà del secondo tempo, per un contestato fallo in aria ai danni di Matudi. Nella partita serale il Milan di Gattuso ha invece avuto la meglio sulla Lazio, dopo una partita tiratissima finita 0 a 0, decisivi in tale contesto i calci di rigore, dagli undici metri più "freddi" i rossoneri, che hanno guadagnato così una finale del tutti in attesa fino a qualche mese fa. Le due squadre si scontreranno come di consuetudine allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 9 maggio.

NEYMAR, OPERAZIONE E STOP DI TRE MESI

E’ stata più grave del previsto la diagnosi per Neymar, il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint Germain che a causa di un infortunio alla caviglia dovrà operarsi e probabilmente sarà costretto a tre/quattro mesi di stop. Il grande pericolo per Neymar è quello di saltare, o comunque arrivare in condizioni precarie, all’attesissimo appuntamento dei Mondiali in Russia in cui è atteso come protagonista assoluto con la maglia del Brasile. Il PSG sperava addirittura di recuperarlo per il ritorno di Champions League e la rimonta negli ottavi contro il Real Madrid, ma la formazione transalpina rischia di non vedere più Neymar in questa stagione in campo con la sua maglia.

LA TROST BRONZO AL MONDIALE INDOOR

Alessia Trost ha conquistato la medaglia di bronzo nel Salto in Alto ai Mondiali Indoor di Atletica Leggera in corso di svolgimento a Birmingham. L’atleta azzurra ha saltato 1.93, suo personale stagionale, stessa misura dell’americana Cunningham che si è garantita l’argento in virtù di un salto nullo in meno. Fuori misura la vincitrice della gara, la russa Lasitskene che è arrivata a saltare 2.01 ed è stata l’unica a superare lo step dell’1.96, dove si sono fermate le altre concorrenti. Compresa la Trost, che dopo l’argento agli Europei Indoor nel 2015 conquista un prestigioso bronzo iridato pur essendo partita senza i favori del pronostico, ammessa solo grazie al “target number”.

