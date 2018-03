Alessandra Mussolini a ”Belve” su Nove/ Video, il marito e le baby squillo: "Se tornasse il Duce?..."

Alessandra Mussolini e Francesca Chaouqui sono ospiti domani 21 marzo al programma Belve su canale Nove condotto dalla giornalista Francesca Fagnani: perdono, baby squillo e..

20 marzo 2018 - agg. 20 marzo 2018, 18.22 Paolo Vites

Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini si lascia andare ad una lunga confessione ai microfoni di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani. Oltre ad aver parlato del marito (leggete in basso), Alessandra Mussolini ha parlato anche di politica. Durante l’intervista, la Fagnani le chiede: “Se dovesse tornare il Duce, secondo lei, gli italiani come reagirebbero?”. La risposta della Mussolini è stata: “Non so come reagirebbero gli Italiani a un suo ritorno. So cosa farei io. Avrei un sacco di domande da fargli perché vorrei sapere il suo rapporto con Claretta Petacci, se veramente era innamorato le sue idee. Vorrei sapere com’era lui in famiglia, soprattutto con papà romano che mi diceva che lui a Villa Torlonia andava a suonare sopra, in terrazza perché a nonno non piaceva la musica jazz. E invece poi lo tollerava. Poi sulla guerra il contatto con Hitler. Lo metterei sotto, gli farei un interrogatorio”, dice Alessandra Mussolini. Cliccate qui per vedere il video (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FRANCESCA CHAOUQUI OSPITE CON ALESSANDRA MUSSOLINI

Pochi ricordano chi è Francesca Chaouqui, tutti sanno bene chi sia invece Alessandra Mussolini, quest'ultima più per le sue esternazioni condite anche di parolacce che per la sua carriera politica. La prima è uno dei famosi "corvi" coinvolti nello scandalo Vatileaks 2, ex membro della Commissione di studio e indirizzo sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede, Insomma doveva mettere a posto i conti vaticani, ma rimase nota più come "bomba sexy" come la definirono in molti e lo scandalo trafugamento di documenti vaticani in cui fu coinvolta, condannata a dieci mesi dalla giustizia pontificia con la pena sospesa. Bene, le due "bombe" saranno ospiti domani sera 21 marzo in tv, durante il programma Belve condotto da Francesca Fagnani sul canale Nove. La Chaouqui si è difesa dalle accuse della conduttrici di frequentare ancora le camere vaticane: "C'è chi racconta che lei, che non dovrebbe neanche avvicinarsi alle mura vaticane, sia stata vista entrare e uscire di recente. Lei sta lavorando ancora con il Vaticano?" - chiede la giornalista. “Da quel mondo non si esce mai...", afferma l'ex commissario pontificio. "Perché il coltello dalla parte del manico ce lo ha lei?", chiede ancora la Fagnani.

MUSSSOLINI: "PERDONARE MIO MARITO? SI VIVE..."

"Non è una questione di coltello, è una questione di cuore". La lobbista spiega anche che ha deciso di chiedere la grazia, "è il momento di chiedere scusa per il mio errore al Pontefice". Alessandra Mussolini invece si deve difendere dalle accuse sul marito, che venne coinvolto in uno scandalo pedofilia, prostituzione di ragazzine minorenni: Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?" dice la Mussolini. A proposito di politica invece ironizza alla domanda che succederebbe se tornasse il Duce: "Non lo so, io sarei curiosa, avrei un sacco di domande da fargli. Tipo? Con questa Claretta Petacci dimmi bene qual è stato il rapporto? Se veramente eri innamorato o questa ti ha stalkerizzato?".

