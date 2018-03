Boss ‘ndrangheta brucia una casa con dentro sei rumeni/ Non li voleva come vicini, due erano bambini

Boss ‘ndrangheta brucia una casa con dentro sei rumeni: non li voleva come vicini, due erano bambini. Antonio Labate, 68 anni, fermato dalle forze dell’ordine nelle scorse ore

Boss dell'ndrangheta da fuoco ad una baracca di rumeni

Nella mattina di oggi è stato arrestato Antonio Labate, sessantottine calabrese, boss dell’omonima famiglia dell’ndrangheta. Il malvivente è stato fermato dalle forze dell’ordine, e portato in carcere, con l’accusa di aver dato fuoco ad una baracca dove al suo interno vi erano sei stranieri di origini romena. La sfortuna dei sei malcapitati è stata quella di trovarsi nei pressi dell’abitazione del boss di cui sopra, che proprio non li voleva nella sua zona. Più volte Labate aveva minacciato i sei, e la sera prima dell’incendio aveva pestato selvaggiamente una delle donne rumene (46 anni), che vivevano nell’abitazione di fortuna, gridandole contro che lei e il suo gruppo (di cui fanno parte anche due bambini), avrebbero dovuto andarsene da lì. Al boss dell’ndrangheta non andava bene che i sei stranieri “soggiornassero” nella sua zona, il Gebbione, quartiere a sud della città di Reggio Calabria.

I 6 SONO VIVI PER MIRACOLO

Senza farsi scrupoli, come riferito dal quotidiano La Repubblica, Labate si è recato dal benzinaio vicino con una tanica, l’ha riempita, ed ha poi dato fuoco alla baracca dei rumeni. I sei (che avevano ignorato le continue minacce), si trovavano all’interno mentre stavano festeggiando un compleanno, e fortunatamente sono riusciti a scappare prima che la situazione degenerasse, fuggendo da una finestra sul retro, che dava su un cortile con delle alte mura. L’arrivo dei vigili del fuoco ha quindi domato l’incendio e salvato il gruppo. Le forze dell’ordine hanno subito sospettato che l’incendio fosse doloso, e sono andati a visionare i filmati delle telecamere vicine al benzinaio, in cui si notava proprio Labate arrivare in bicicletta con una tanica vuota, e poi riempirla dopo aver fatto rifornimento. Il clan di Reggio Calabria vuole decidere chi può vivere o meno nelle loro zone, una manifestazione di arroganza che non spetta a loro, ma che è stata messa in pratica proprio nelle scorse ore con la violenza.

