Catania, esplosione palazzo per fuga di gas/ Video ultime notizie, coinvolti Vigili del Fuoco: “ci sono morti”

Esplosione a Catania, fuga di gas in un palazzo di Via Garbaldi: video, ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti Vigili del Fuoco entrati in azione, fonti stampa "ci sono vittime"

20 marzo 2018 Redazione

Esplosione a Catania: ci sono vittime (LaPresse)

Si teme una tragedia nell’esplosione avvenuta in un palazzo a Via Garibaldi, non lontano dal centro di Catania: nell’edificio è stato dato l’allarme per una perdita di gas in una officina di biciclette. A quel punto sono arrivati sul posto le consuete squadre dei Vigili del Fuoco per provare a verificare la presunta fuga di gas dopo le chiamate allarmate dei vicini: ma potrebbe a quel punto esser successo l’imponderabile. Uno dei pompieri ha tagliato una porta e appena la motosega è entrata in azione all’interno dell’edificio si è verificata una potentissima esplosone che avrebbe coinvolto la squadra di quattro Vigili entrati in azione in quel momento. Secondo quanto riportano i primi dispacci di agenzia, ci sarebbero delle vittime anche se non è ben precisato se tra gli stessi pompieri o negli inquilini all’interno dell’edificio nell’area dove è avvenuta la fuga di gas prima e l’esplosione poi.

SORPRESI DALLA FUGA DI GAS

Secondo il racconto dal luogo dell’esplosione del portale online Meridionews - che ha prodotto anche questo breve video qui sotto da Via Garibaldi - la forte deflagrazione è avvenuta alle ore 19.30 ma non è ancora chiaro se vi siano con certezza delle vittime. «Mentre erano impegnati a tentare di tagliare la porta della casa, si sarebbe verificata la deflagrazione -forse di una bombola - che avrebbe scaraventato lontani diversi uomini dei pompier», riportano i colleghi del quotidiano siciliano locale. Sul posto in pochi minuti anche Polizia, Carabinieri, altre squadre dei Vigili del Fuoco e ovviamente i soccorritori del 118 per prestare i primi rilievi e aiuti alle persone ferite. Secondo fonti non confermate ma riportate su Repubblica, ci sarebbero scene strazianti di vigili del fuoco sanguinanti a terra e richiedenti immediato soccorso dopo la fortissima deflagrazione. Dalla flash news di qualche istante fa la notizia peggiore confermata: ci sarebbero già tre morti di cui due sono pompieri dei VdF.

© Riproduzione Riservata.