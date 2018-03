Equinozio di primavera, oggi 20 marzo 2018/ Perché non è il 21 (e poi sarà il 19) aspettando l'ora legale

Equinozio di primavera, 20 marzo 2018: perché cade oggi e in futuro cadrà il 19 giorno della festa del papà. Le differenze con quella meteorologica e le ultime notizie

20 marzo 2018 Silvana Palazzo

Equinozio di primavera, 20 marzo 2018

Ecco l'equinozio, arriva la Primavera! L'inverno ha dato il meglio di sé tra nevicate, ondate di gelo e temporali, quindi c'è la voglia di archiviare la stagione più fredda. C'è la convinzione che la primavera cominci il 21 marzo, perché per convenzione si è scelta questa data in coincidenza dell'equinozio, in realtà la data di inizio cambia di anno in anno. E quest'anno cade proprio nella giornata di oggi, 20 marzo, più precisamente per noi alle 17.15. La spiegazione è scientifica: l'equinozio è la giornata in cui il numero di ore di luce è identico a quelle di buio. Tutta “colpa” del calendario gregoriano: la Terra impiega 365,25 giorni per fare un giro intorno al Sole. Per questo abbiamo un anno bisestile ogni quattro, in cui bisogna aggiungere un giorno al nostro calendario convenzionale, per evitare una graduale “deriva” delle stagioni. Per questo stesso motivo la data precisa dell'equinozio non è la stessa ogni anno.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA, OGGI 20 MARZO 2018

Dal punto di vista astronomico, l'equinozio di primavera arriva ogni anno leggermente in anticipo rispetto al precedente, a causa della “precessione degli equinozi”. Si tratta di un fenomeno legato al cambiamento lento ma continuo dell'asse di rotazione terrestre causato dalla forma della Terra non perfettamente sferica, e dalle forze gravitazionali esercitate dal Sole e dalla Luna. Stando a quanto mostrato dalla tabella del National Maritime Museum, l'equinozio è caduto il 21 marzo solo in due occasioni, cioè nel 2003 e nel 2007. Nel 2044 e 2496 invece dovrebbe addirittura coincidere con il giorno della festa del papà, 19 marzo. La cosiddetta primavera meteorologica è invece cominciata il 1 marzo: le stagioni climatiche comprendono mesi interi e in questo caso la primavera comincia a marzo e si conclude con la fine di maggio. Con l'arrivo della primavera comunque arriva anche quello di cambiare l'ora: il 25 marzo, pochi giorni dopo l'inizio della primavera astronomica, arriverà l'ora legale. Alle 2 dovremo portare le lancette dell'orologio sul numero 3, quindi si dormirà un'ora in meno, come se non bastasse di domenica, ma consoliamoci pensando che avremo un'ora in più di luce.

