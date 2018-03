G8 Genova, pm Enrico Zucca/ "Chi coprì torturatori della Diaz ai vertici della nostra polizia"

G8 Genova, il pm Enrico Zucca nel corso di un dibattito sulla vicenda di Giulio Regeni condanna fermamente i fatti della Diaz e lancia l'accusa: ecco le sue parole

G8 Genova, la denuncia del pubblico ministero Enrico Zucca. Una delle storie più tragiche della storia recente italiana e europea continua a fare discutere, parliamo dei fatti occorsi tra il 20 luglio e il 22 luglio 2001 a Genova, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8, riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati. Manifestazioni di dissenso da parte dei no-global e delle associazioni pacifiste furono seguite da gravi tumulti in piazza con scontri tra forze dell’ordine e manifestanti. Nel corso di una di queste risse, morì il manifestante Carlo Giuliani. Nel corso degli anni successivi lo Stato italiano venne condannato in sede civile e in sede penale. Procedimenti aperti anche nei confronti di funzionari pubblici, forze dell’ordine e manifestanti. Il 7 aprile del 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che è stato violato l'articolo 3 sul "divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti" durante l'irruzione della scuola Diaz. Qualche mese fa, il 6 aprile 2017, di fronte alla stessa Corte, l'Italia ha raggiunto una risoluzione amichevole con sei dei sessantacinque ricorrenti per gli atti di tortura subiti presso la caserma di Bolzaneto, ammettendo la propria responsabilità.

E proprio i fatti del G8 sono stati chiamati in causa dal sostituto procuratore della Corte di Appello Enrico Zucca, tra i giudici del processo Diaz, nel corso in un incontro sulla difesa dei diritti internazionali presso l’Ordine degli avvocati a Genova, in cui si è parlato a lungo del caso Giulio Regeni. Zucca ha dichiarato che "l'11 settembre 2001 e il G8 hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper far per vicende meno drammatiche. I nostri torturatori, o meglio chi ha coperto i torturatori, come dicono le sentenze della Corte di Strasburgo, sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?". Una denuncia chiara e forte da parte del pubblico ministero, con chiaro riferimento a Gilberto Caldarozzi, uno dei principali condannati del processo Diaz e oggi nominato vice direttore della Dia.

