GOVERNO, DI MAIO: “DECISIVI, CHIEDIAMO LA CAMERA”/ Toto-nomine, asse M5s-Lega: Bongiorno presidenza al Senato?

Governo e nomine Camere: Di Maio "noi decisivi, chiediamo la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini

20 marzo 2018 Niccolò Magnani

Luigi Di Maio, Governo e toto-nomine (LaPresse)

Luigi Di Maio ha accolto questa mattina tutti i nuovi eletti deputati alla Camera in attesa della giornata decisiva di venerdì in cui per la prima volta si riunirà il Parlamento a Camere unite per le votazioni sui Presidenti di Senato e Montecitorio. «L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi», ha spiegato davanti alla truppa M5s il leader e candidato premier, che intanto resta comunque in contatto nell’ombra con Salvini per i prossimi step pre-Quirinale. «In questa settimana probabilmente eleggeremo uno dei presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare», ha specificato Luigi Di Maio nel giorno in cui i suoi capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo incontreranno ancora tutti i partiti del prossimo Parlamento, nessuno escluso. Plauso (che suona alquanto come tecnica di captatio benevolentiae) a Sergio Mattarella per la calma e fermezza che finora ha dimostra, «Sono sicuro che il Capo dello Stato gestirà nel migliore dei modi questa fase. Apprezziamo molto che il Quirinale non stia mettendo fretta alle forze politiche» ha chiosato davanti ai deputati eletti il capo politico del Movimento 5 Stelle. Primo giorno “di scuola” per moltissimi eletti sia alla Camera che al Senato, con i grillini che rappresentano il gruppo più folto sotto il profilo delle matricole.

TOTO-NOMI CAMERA E SENATO

Resta però per ora misterioso la “coppia” di nomi da presentare per le prime votazioni sulle Presidenze: con la Camera “blindata” ai Cinque Stelle (probabile Emilio Carelli, piace a tutti i partiti) è il Senato il terreno di caccia di fatto del Centrodestra, con la diatriba interna tra Lega e Forza Italia. Se infatti Paolo Romani non va bene ufficialmente a Di Maio (perché imputato, ndr), Salvini prova a piazzare un suo eletto/a per avere un potere maggiore rispetto agli alleati Berlusconi e Meloni: crescono le quotazioni dell’avvocato Giulia Bongiorno, quota Lega ma non disdegnata neanche dal resto del Centrodestra, che garantirebbe più di Giorgetti e Calderoli una stabilità “interna” e anche esterna con i voti di Pd e M5s. Altri nomi outsider tra gli azzurri sono Annamaria Bernini e Maurizio Gasparri (che però non piace praticamente a nessuno in Parlamento, ndr) mentre il Partito Democratico ancora si trova senza una via “maestra” da inseguire per le prossime giornate: «Noi voteremmo figure con profilo di garanzia e autorevolezza ma al momento siamo in una fase preliminare e io non entro nel toto-nomi. Quando sarà il momento ci sarà grande unità di intenti. Si sta lavorando, e lo sta facendo in primo luogo Martina, per costruire un consenso largo nel partito, non sono preoccupato», spiega Lorenzo Guerini dopo la riunione di segreteria dem.

