INCIDENTE STRADALE/ Bollate, auto contro scooter: muore postino di 41 anni

Incidente stradale, oggi 20 marzo 2018: un 41enne di Paderno Dugnano, di professione postino, ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. Il conducente della macchina...

Incidente stradale (da Pixabay)

Tragico incidente stradale nella giornata di ieri a Bollate, dove un uomo di 41 anni originario di Paderno Dugnano ha perso la vita in seguito ad uno scontro verificatosi a Bollate tra via IV novembre e via da Vinci. Coinvolti nel violento impatto, verificatosi intorno alle 11:30 di ieri, il motorino della vittima, di professione postino, e la Fiata Bravo guidata da un 34enne. Subito dopo l'incidente è apparso chiaramente che il 41enne fosse in condizioni disperate. Trasferito d'urgenza all'Ospedale Niguarda è stato sottoposto dall'equipe medica ad intervento chirurgico a causa dei vari traumi riportati nell'incidente ma per lui non c'è stato niente da fare. Il 41enne, Bernardo Marrazzo, è morto nel pomeriggio. I carabinieri di Bollate hanno posto entrambi i veicoli per eseguire gli accertamenti del caso: intanto il 34enne è stato denunciato con l'accusa di omicidio stradale.

INCIDENTE STRADALE, POSTINO MORTO A BOLLATE

Ha lasciato sgomenti la morte per incidente stradale di Bernardo Marazzo, il postino conosciuto da tutti nell'hinterland deceduto a Bollate dopo un tragico impatto nella giornata di ieri. A commentare la morte del 41enne attraverso una nota riportata da ilcittadinomb.it è stato il sindacato Slc Cgil lombardo:"Un grave incidente che lascia sgomenti e rattrista. Ancora una volta purtroppo si pone all’attenzione di tutti: azienda, istituzioni e organizzazioni sindacali, il tema della tutela e della sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni giorno migliaia di portalettere, con grande dedizione e orgoglio svolgono un servizio prezioso per tutti i cittadini: il servizio universale. Dimenticato dalla politica e spesso vittima dei tagli del governo, il servizio universale vede migliaia di lavoratrici e lavoratori prestare la loro attività con qualsiasi condizione meteorologica e con mezzi spesso in condizioni precarie e non adeguati. Indispensabile riaprire e rilanciare una vertenza regionale affinché si analizzino e denuncino tutte le condizioni di rischio. Slc Cgil Lombardia, in questo momento di grande sconforto e dolore si stringe intorno alla famiglia e a tutti i lavoratori di Poste Italiane"

© Riproduzione Riservata.