LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto del 20 marzo 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 20 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.34/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

20 marzo 2018 - agg. 20 marzo 2018, 19.26 Dario D'Angelo

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Allora Jackpot, vuoi uscire o no? Il Superenalotto scalda i motori assieme a Lotto e 10eLotto per il martedì sera 20 marzo 2018 in cui si terranno le canoniche estrazioni Sisal. Mentre la combinazione vincente super-ricca si attende, l’attenzione si sposta a quei numeri “introvabili” del Lotto che magari questa sera potrebbero spuntare in piena caccia ad altre grandi vincite. Impossibile? Non c’è nulla di tale, la sfida è pronta tra qualche ora! Partiamo allora con la “buona” tradizione del regalare consigli appositi sui numeri meno frequenti che tardano ormai da troppo nello scenario d’estrazione del Lotto. Si parte con Bari e con il 89 che è il numero mancante nelle estrazioni da ben 71 turni; a Cagliari dopo il record del 76 finalmente uscito ad inizio 2018, ad essere ricercato è l’85, mancante da 110 estrazioni; a Firenze è invece l’82 il numero con la taglia sulla testa da 87 giocate, mentre a Genova e Milano, sono il 68 e il 60 a mancare rispettivamente da 55 e 90 turni precisi. Scendendo verso sud, sulla ruota di Napoli il 44 manca da 86 volte ormai, mentre a Palermo è il 36 il grande ricercato con 105 uscite manchevoli. Si torna poi sul Lotto di Roma, dove da 76 turni manca il 46, mentre sotto la Mole di Torino è invece da ben 123 tornate che non si vede l’introvabile e misterioso 65. Chiudiamo con Venezia e Ruota Nazionale, con 20 e 87 mancanti da 95 e 76 super giocate consecutive. Insomma, tutto pronto per la grande estrazione? (agg. di Niccolò Magnani)

Giornata di estrazioni quella di oggi per tutti gli appassionati di Lotto, Superenalotto e 10eLotto che ancora una volta cercheranno di sfidare la sorte alla ricerca della vincita milionaria. Non si può dire comunque che la Dea Bendata sia stata avara di premi se è vero che dall'inizio dell'anno il 10eLotto ha distribuito vincite per 939 milioni di euro, mentre il Lotto ha regalato comunque 246 milioni. Ma dove e quanto si è vinto nell'ultimo concorso? Le vincite più alte si sono registrate con il 10eLotto a Magenta (Milano) e Rende (Cosenza). Entrambi i fortunati giocatori hanno portato a casa 30mila euro a testa, ma il primo grazie ad un 8 Oro, mentre il calabrese grazie alla combinazione 6 Doppio Oro. Vincite per 20mila euro a testa per altri due giocatori di Cesenatico (Forlì Cesena) e Vallefoglia (Pesaro Urbino): entrambi grazie ad un 9. Per quanto riguarda il Lotto, un giocatore di Bressana Bottarone (Pavia) ha azzeccato 4 numeri su 5 sulla ruota Nazionale vincendo così 14mila euro. La quaterna su tutte le ruote è valsa invece 12mila euro ad un altro fortunato giocatore di Latina. Completa il podio la vincita di 11.875 euro derivata dalla giocata di un romano che ha realizzato un terno proprio sulla ruota della Capitale.

Se appartenete a quella schiera di giocatori del Lotto che non hanno dei numeri fortunati da giocare di concorso in concorso, allora l'attualità e la smorfia napoletana possono venire in vostro soccorso. Solitamente prendiamo una news del giorno e cerchiamo di ricavare una sestina di numeri vincenti da questa notizia, ma come possiamo ignorare che oggi, martedì 20 marzo 2018, cade l'equinozio di Primavera? Allora andiamo alla ricerca di alcuni simboli di questa stagione: ad esempio il sole e i fiori, ma pensiamo pure all'inverno che ci dà l'arrivederci, insomma, c'è di che sbizzarrirsi. Noi vi diamo un'indicazione prendendo spunto dalla smorfia napoletana, nella speranza che la Dea bendata ci e vi premi. Scegliamo allora il sole, 1, la stagione, 4, il fiore, 20, l'inverno, 85, marzo, 88 e come numero Oro ovviamente lei, la Primavera, 68.

I giocatori che di settimana in settimana tentano la sorte nella speranza (o nell'illusione) di accaparrarsi il jackpot del SuperEnalotto sentono crescere sempre di più la febbre del gioco. Merito ovviamente delle cifre mostruose messe in palio dal concorso, arrivato ad essere quello con il montepremi più alto d'Europa grazie ai suoi 116,1 milioni di euro. Dopo i 456,7 milioni di dollari vinti in Pennsylvania nel fine settimana con il Powerball, un solo concorso al mondo supera per jackpot il SuperEnalotto: si tratta del concorso multistatale Usa, il Mega Millions, arrivato a 377 milioni di dollari di montepremi. Siamo dunque di fronte alla cifra più alta nella storia del SuperEnalotto, ma per quanto il 6 continui a non arrivare non vuol dire che manchino le vincite. In occasione dell'ultimo concorso, infatti, sono stati realizzati ben sette "5". I 7 fortunati hanno portato a casa 35.826,51 euro, mentre i quattro che hanno fatto 4Stella si sono "accontentati" di 27mila euro ciascuno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Quanti di voi oggi giocheranno al SuperEnalotto questa sera? E quanti di voi, nel piazzare la propria schedina, sogneranno di vincere il Jackpot e di spenderlo...già, di spenderlo come? Perché alla fine diciamocelo chiaramente, con un montepremi da 116,1 milioni di euro non sarebbe neanche facile pensare a come spendere tutti quei soldi. Per fortuna viene in nostro soccorso il portale kickstarter.com, sempre foriero di novità tanto costose quanto intriganti, che ci danno qualche idea su come spendere il nostro "presunto" e per ora illusorio budget milionario. Senza svenarsi troppo, ad esempio, potrete acquistare il BioLite FirePit: una sorta di fuoco portatile, adatto soprattutto per il campeggio, accanto al quale riscaldarsi e sulla quale arrostire le vostre grigliate. Particolarità? Emette la fiamma, ma non fumo. Magico no? Beh, se vi piace allora potreste dare una mano a produrli, cosa saranno mai 100mila dollari?

