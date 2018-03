Mafia e Droga in Salento, arrestato ex portiere Lecce/ Davide Petrachi e 36 fermi Scu: l’operazione “Orione”

Una operazione a cura del comando dei carabinieri svolta nel Salento e altre zone della Puglia ha portato all'arresto di 37 persone coinvolte nel traffico e nello spaccio di droga

20 marzo 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Imponente operazione dei carabinieri della Compagnia di Maglie nel Salento in Puglia in corso da stamane denominata Orione. Ben 37 persone sono state fermate con ordine di custodia cautelare, sarebbero coinvolte in traffico e spaccio di droga, in tutto tre diversi gruppi criminali diversi. Gli arrestati erano anche in possesso di armi da fuoco come i mitragliatori di produzione russa Kalashnikov. Secondo gli inquirenti alcuni dei fermati avevano rapporti con la Sacra Corona Unita. Le accuse a vario titolo: associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti; estorsione; porto abusivo di armi; sequestro di persona e violenza privata. Nel corso dell'operazione le forze dell'ordine hanno indagato anche in provincia di Lecce, in zona Torchiarolo e in provincia di Brindisi. Sequestrati hashish, cocaina, eroina, quattro detonatori, 2 ordigni esplosivi artigianali, 1 AK-47 Kalashnikov, 5 pistole e relativo munizionamento.

ARRESTATO EX PORTIERE DEL LECCE

Tra gli arresti eccellenti e possibili affiliati alla Sacra Corona Unita si trova anche l’ex portiere del Lecce calcio, Davide Petrachi: secondo quanto riporta l’Ansa, l’ex esterno difensore per 7 anni nella rosa della squadra salentina è stato arrestato nell’ambito dell’operazione anti-droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Ha giocato anche in serie A ed è rimasto nella squadra giallorossa fino al 2014-2015, passato poi alla Virtus Lanciano, al Martina Franca e al Nardò in serie D. « Petrachi veniva chiamato in gergo dal sodalizio 'calcio' o 'portiere’», riportano le carte in mano all’Ansa dopo l’operazione anti-mafia e anti-droga nel Salentino. Le accuse a vario titolo contro i 37 arrestati sono molto gravi e riguardano associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione di tipo mafioso. (agg. di Niccolò Magnani)



