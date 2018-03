MILLIONDAY/ Estrazioni oggi 20 marzo: i numeri vincenti

MillionDAY, oggi nuova estrazione

Ecco arrivato il momento che tanti giocatori stavano aspettando! Sono passati da pochi minuti le ore 19:00 ed ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 20 marzo 2018, del MillionDAY. Primo numero estratto il 41, seguito dal numero 22. Terzo numero estratto è invece il numero 7; completano la cinquina vincente il 43 e il 25. Ve li riproponiamo in ordine di estrazione: 41-22-7-43-25. Adesso avete soltanto una cosa da fare: andate a prendere la schedina che avete giocato questa mattina nella vostra ricevitoria e controllate se avete questi numeri tra quelli giocati. Se li avete tutti e 5, beh: auguri, avete appena vinto un milione di euro. Ma anche se ne avete azzeccati due, tre o quattro ci sono tanti premi in denaro in attesa di essere riscossi. Insomma, auguri a chi ha vinto e buona fortuna a chi ha perso: c'è sempre domani per ritentare...(agg. di Dario D'Angelo)

MILLIONDAY: IL REGOLAMENTO

Nuovo giorno, nuovo giro e (si spera) nuovo regalo: il MillionDAY torna alle ore 19 con i nuovi 5 numeri fortunati che potranno regalare a qualcuno quel milione di euro ormai sempre più “protagonista” dei preserali di molti giocatori italiani. Lottomatica ha fatto il “botto” con il nuovo gioco che con numeri da 1 a 55 regala possibilità e “cadeaux” a chi osa sfidarli. Ricordiamo che per giocare non bisogna fare altro che completare le apposite schedine con una giocata singola fissa da un euro: o in ricevitoria oppure sull’App online che permette anche di controllare in tempo reale appena dopo le ore 19 quali numeri sono stati estratti (e soprattutto se combaciano perfettamente con i vostri!). Si vince beccando 2,3,4 o tutti e 5 i numeri vincenti: è chiaro che nell’ultimo caso il MillionDAY si presenterà “bussando” a casa vostra con un bell’assegno fresco fresco..

TUTTE LE VINCITE FINO AD OGGI

È dello scorso sabato 17 marzo l’ultimo vincitore del MillionDAY: si tratta del settimo fortunato che da quando è nato il neo-gioco Lottomatica arriva a battere cassa avendo azzeccato i 5 facili facili numeri vincenti. L’ultimo alberga a San Colombano Belmonte (Torino) e ha indovinato la combinazione lo scorso sabato milionario. Segue così gli altri sei fortunati “nababbi” che si sono fatti valere a Caltagirone (CT), a Fumone(FR), a Gioiosa Ionica (RC), a Carpi (MO), a Bedollo (TN), a Mazzarrone (CT) nelle scorse settimane: va detto che il mese di marzo, rispetto all’esordio di febbraio, è stato finora decisamente più fortunato e ha incrementato inevitabilmente le giocate giorno dopo giorno. Secondo i dati forniti da Adnkronos, l’ultima vincita è stata realizzata presso la Ricevitoria del Sig. Mainelli Savino Domenico, Frazione Buasca 15. Oltre ai sette fortunati vincitori “massimi”, sommando con tutti gli altri vincitori “minori” si arriva alla importante somma di 15milioni di euro con circa anche 1.500 vincite di seconda categoria. Insomma, la fortuna sta correndo in questo marzo: pronti ad approfittarne?

