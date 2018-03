Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Cambridge Analytica, a picco le quotazioni di Facebook (20 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: a picco le quotazioni di Facebook. Importanti passi avanti per la Brexit. Efferato gesto criminale a Terzigno. La carica di Di Maio. (20 marzo 2018).

A PICCO QUOTAZIONI DI FACEBOOK

Una perdita che in alcuni casi ha sfiorato il 10% è sì e poi stabilizzata attorno al 5% per le azioni del noto social Facebook. Tutto è dipeso dalla conoscenza che gli analisti della società americana hanno venduto dati sensibili di oltre 50 milioni di elettori americani. La società di Zuckerberg è stata tirata in ballo direttamente, in quanto grazie ad una applicazione spacciata come innocua è riuscita a carpire le intenzioni elettorali di molti cittadini statunitensi. Dopo l'uscita delle indiscrezioni giornalistiche i vertici del noto Social avevano provato a smentire, ma oggi è arrivata una nota ufficiale del Senato americano nella quale si riconosce che i dati sono stati gestiti in maniera poco oculata.

IMPORTANTI PASSI AVANTI PER LA BREXIT

Sembrerebbe essere stato raggiunto un accordo di massima relativamente all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Oggi i capi negoziatori in una conferenza stampa congiunta hanno sottolineato come lo scoglio maggiore, quello dell'ingresso dei lavoratori europei, sembrerebbe essere stato superato. Ad essere ancora su posizioni molto lontane rimane la questione del confine fisico dell'Irlanda del Nord, le discussioni e i tavoli di lavoro in tale contesto si stanno moltiplicando. Comunicata anche la decisione bilaterale di lasciare la situazione invariata fino al 31 dicembre del 2020.

EFFERATO GESTO CRIMINALE A TERZIGNO

E' l'ennesimo omicidio di una donna indifesa, quello avvenuta a Terzigno in provincia di Napoli, dove a perdere la vita è stata una donna di appena 31 anni, Immacolata Villani. Ad uccidere la ragazza che è madre di una figlia di 8 anni è stato suo marito, con la quale la donna era in via di separazione. L'uomo ha atteso Immacolata all'uscita della scuola e qui è stata bloccata dall'ex convivente. La Villani nonostante la pioggia è stata vista chiacchierare in maniera vivace con l'uomo, poi i passanti hanno sentito un solo sparo e hanno visto la donna accasciarsi al suolo priva di vita. L'aggressore identificato nel marito è fuggito a bordo di uno scooter grigio, ed è adesso attivamente ricercato dalle forze dell'ordine. I due a quanto pare dalle prime indiscrezioni litigavano spesso anche per futili motivi, per questo motivo Immacolata aveva deciso di avviare le pratiche per la separazione.

DI MAIO CARICA I SUOI

Giunti in ritardo alla riunione con i senatori neoeletti Luigi Di Maio prova a caricare i suoi dicendosi fiducioso per un eventuale incarico di Presidente del Consiglio. Di Maio entra immediatamente nel ruolo di capo del partito, ed evita di entrare in polemica con il fondatore del movimento Beppe Grillo, che ieri in un'intervista aveva detto no ad eventuali inciuci. Il candidato premier grillino dopo essere passato a salutare velocemente il 112 neo senatori si è chiuso nel suo ufficio, nell'incontro con gli eletti ci ha tenuto a sottolineare che la composizione del nuovo governo avverrà dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Tra i senatori facce nuove e poche parole, con i giornalisti l'unico a scambiare una battuta è l'ex comandante di Marina De Falco, che ha affermato che il difficile deve ancora venire.

ITALIA, DI BIAGIO VUOLE LA CONFERMA

Gigi Di Biagio è pronto per le due panchine che lo vedranno commissario tecnico della nazionale azzurra. Venerdì c'è l'Argentina da affrontare, mentre martedì si giocherà contro l'Inghilterra. Il ct però non dovrebbe essere confermato, con l'arrivo a giugno di un nuovo tecnico sulla panchina azzurra. Gigi Di Biagio ha voglia però di giocarsi le sue chance: "Non è importante il mio futuro, devo sfruttare al massimo l'occasione che mi è stata data. In cuor mio dovrò mettere in difficoltà i vertici, dobbiamo rilanciare una squadra. L'esclusione di Mario Balotelli è una scelta mia, non una chiusura definitiva. I numeri sono importanti per gli attaccanti, ma devono essere conditi da prestazioni in un certo modo".

ITALIA MAGLIA COMMEMORATIVA PER ASTORI

La scomparsa di Davide Astori lo scorso 4 marzo ha lasciato il mondo del calcio, e non solo, senza parole. La nazionale azzurra ha deciso di commemorare la scomparsa del ragazzo con una maglia speciale che sarà indossata durante l'amichevole contro l'Argentina e in quella che vedrà gli azzurri di fronte all'Inghilterra. Un tributo che va considerato doveroso e sicuramente farà piacere alla famiglia del ragazzo. Lo stesso commissario tecnico Gigi Di Biagio ha sottolineato: "C'è un clima strano, manca qualcosa. Ho conosciuto Davide Astori durante i raduni di Prandelli, Conte e Ventura. Mi è bastato per capire che persona fosse".

