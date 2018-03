ntonio Ingroia, sequestrata casa di campagna/ Nuovi guai per l'ex pm, già indagato per peculato

La casa di campagna di Antonio Ingroia a Calatafimi è stata squestrata dalla Guardia di Finanza: decisione presa per coprire la somma sequestrata all'ex pm che è indagato per peculato

Antonio Ingroia, un recente scatto dell'ex pm (Archivio)

Ancora guai con la giustizia per Antonio Ingroia: il 59enne ex magistrato palermitano si è visto infatti sequestrare la sua casa di campagna a Calatafimi Segesta, in provincia di Palermo, dopo che alcuni giorni fa era arrivata notizia che l’ex leader di Rivoluzione Civile era stato formalmente indagato con l’accusa di peculato. Stando a quanto si apprende, il sequestro dell’immobile dell’ex pm siciliano si è reso necessario dopo che, nei giorni scorsi, il gip su richiesta della Procura aveva disposto il sequestro preventivo di una somma pari a 151mila euro: ora, dopo aver scoperto che sui conti correnti di Ingroia non c’era abbastanza denaro per “coprire” tutti i soldi che erano stati sequestrati alcuni giorni fa, è arrivato in data odierna il provvedimento che, tuttavia, vieta anche a Ingroia di poter vendere eventualmente la stessa casa di campagna al fine di monetizzare. Ora non resta che vedere se ci sarà un nuovo intervento del diretto interessato che, nei giorni scorsi, aveva avuto modo di criticare tramite un video apparso su YouTube decisione della Procura evidenziando ombre sul fatto che l’accusa di peculato a suo carico era arrivata proprio a ridosso delle battute finali del processo sulla cosiddetta “trattativa Stato-Mafia”.

L'INDAGINE PER PECULATO

Il nome di Antonino Ingroia era infatti balzato nuovamente agli “onori” delle cronache quando all’ex magistrato era stato indagato per peculato, dato che secondo i giudici si sarebbe autoliquidato delle indennità di risultato eccessive e anche alcuni rimborsi spese non dovuti all’epoca in cui rivestiva la carica di amministratore unico di Sicilia e Servizi, società a capitale pubblico che si occupava di gestire i servizi informatici della stessa Regione. Le contestazioni mosse a Ingroia facevano riferimento, in particolare, all’estate del 2014 quando l’ex leader di Rivoluzione Civile si era autoliquidato una somma pari a circa 117mila euro quale indennità, peraltro sproporzionata rispetto ali utili realizzati dalla stessa società: autoliquidazione indebita che aveva di fatto abbattuto l’utile di esercizio, violando la normativa nazionale in merito, e che si aggiunge ai circa 34mila euro di rimborsi per spese di viaggio, anch’essi indebiti. Ecco dunque che la somma sequestrata da parte della Guardia di Finanza arrivata ai 151mila euro di cui sopra. Va inoltre ricordato che nella vicenda è coinvolto anche Antonio Chisari, alla data dei fatti contestati revisore contabile di Sicilia e Servizi e anche lui indagato per peculato.

