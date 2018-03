Antonietta Gargiulo dimessa, strage di Cisterna di Latina / Ultime notizie: può parlare e muoversi

Antonietta Gargiulo dimessa, strage di Cisterna di Latina. Le ultime notizie: può parlare e muoversi. Massimo riserbo sulla destinazione post ospedaliera della donna sopravvisuta

21 marzo 2018 Silvana Palazzo

Antonietta Gargiulo dimessa, strage di Cisterna di Latina

Antonietta Gargiulo è uscita dal San Camillo di Roma. La donna ferita a Cisterna di Latina dal marito Luigi Capasso - che ha poi ucciso le due figlie e si è suicidato - è stata dimessa dall'ospedale, stando a quanto riportato da Tgcom24. La 39enne fu ferita a colpi di pistola dal carabinieri la mattina del 28 febbraio fuori dalla sua abitazione, mentre stava andando a lavoro. L'uomo le aveva preso le chiavi per entrare in casa, dove aveva ucciso le sue bambine. Dopo una lunga trattativa con i carabinieri, Luigi Capasso si era suicidato. Portata subito in ospedale, Antonella Gargiulo era rimasta lì per giorni senza sapere nulla sulla sorte delle sue figlie. Solo quando le sue condizioni erano migliore ha appreso la terribile notizia. La donna è stata infatti sottoposta ad un intervento chirurgico alla mascella sinistra, ferita da uno dei colpi di pistola sparati dal marito. I medici hanno ritenuto che non avesse più bisogno di cure dell'ospedale romano.

STRAGE DI CISTERNA DI LATINA, ANTONIETTA GARGIULO DIMESSA

Stando a quanto reso noto dall'ospedale San Camillo di Roma, Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage di Cisterna di Latina, può parlare e muoversi. Non è stata però resa nota la sua destinazione. C'è massimo riserbo sulla destinazione post ospedaliera della donna. Finita in coma farmacologico per le ferite riportate, la donna aveva riaperto gli occhi i primi di marzo. Le procedure per una lenta uscita dalla sedazione erano iniziate gradualmente da quando la donna era stata operata al San Camillo di Roma. In ospedale aveva subito un delicato intervento maxillo facciale perché uno dei tre proiettili esplosi da Luigi Capasso l'aveva colpita alla mandibola, quindi per lungo tempo è stata impossibilitata a parlare. Antonietta verrà seguita da un team psicologi e medici, oltre che dall'affetto dei suoi familiari. Inoltre, dovrà seguire un lungo percorso riabilitativo.

