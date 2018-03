Bollette telefoniche, Antitrust sospende aumenti/ “Misura cautelare” dopo stop fatturazione a 28 giorni

Bollette telefoniche, Antitrust sospende aumenti: nuovo intervento dell'Autorità dopo il sospetto di accordi tra operatori in seguito allo stop della fatturazione a 28 giorni.

21 marzo 2018 Emanuela Longo

Bollette telefoniche, Antitrust sospende aumenti (Pixabay)

Nuovo intervento da parte dell'Antitrust che ha sospeso in via cautelare gli aumenti delle bollette telefoniche inizialmente decisi dagli operatori dopo l'obbligo di fatturazione mensile in sostituzione a quella a 28 giorni. La nuova azione del Garante si colloca nell'ambito dell'istruttoria avviata lo scorso febbraio in seguito al dubbio relativo ad una presunta intesa tra le principali compagnie, Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, si sarebbero messe d'accordo per rialzare le tariffe dell'8,6%. Per tale ragione, spiega Corriere.it, l'Antitrust ha chiesto agli operatori di "definire la propria offerta in modo autonomo". Tutto era iniziato dopo la denuncia degli stessi consumatori che avevano riscontrato gli aumenti in bolletta dalla fine dello scorso gennaio, in concomitanza con lo stop alla fatturazione a 28 giorni. A questo punto, dunque, l'Autorità ha ritenuto necessario aprire un provvedimento al fine di verificare la presenza di un'intesa tra operatori e dalla documentazione acquisita in fase di ispezione sembrerebbe proprio confermare l'ipotesi che le parti avrebbero comunicato ai rispettivi clienti, quasi contestualmente, la fatturazione su base mensile e non più a 28 giorni, ed al tempo stesso l'aumento del canone in modo da distribuire la spesa annuale su 12 mesi piuttosto che 13. Duro l'intervento del Garante che ha spiegato di aver adottato "misure cautelari urgenti" al fine di evitare un "danno grave e irreparabile per la concorrenza e per i consumatori", intimando gli operatori a stoppare la presunta intesa che sarebbe emersa dall'indagine e "definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti".

LA DENUNCIA DEI CONSUMATORI

Era lo scorso gennaio quando i consumatori avevano denunciato gli evidenti aumenti in merito alle bollette telefoniche applicati dai vari operatori telefonici e pari all'8,6% dopo la fine della fatturazione a 28 giorni. Dopo il nuovo intervento dell'Antitrust, sulla base di indagini già avviate lo scorso mese, Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha espresso la sua soddisfazione, come riporta Il Fatto Quotidiano: "Ottimo! Vittoria dei consumatori!", ha esultato. Lo stesso ribadisce come, in qualità di associazione, avevano "segnalato la strategia commerciale coordinata e concertata delle compagnie telefoniche per far credere che gli aumenti dell’8,6% non ci fossero e che le modifiche contrattuali dipendessero solo dalla legge, determinando così l’effetto di limitare l’esercizio del diritto di recesso". Oggi però, si può sostenere che così non è ed adesso la speranza è che il procedimento possa chiudersi con una condanna, come ampiamente auspicato da Dona.

