Camorra e 'ndrangheta a Roma/ Ultime notizie: 19 arresti, anche ultrà Lazio vicino a Carminati

Camorra e 'ndrangheta a Roma: 19 arresti, anche ultrà Lazio vicino a Carminati. Ultime notizie: accuse di associazione finalizzata al traffico di cocaina aggravata dall'uso delle armi

21 marzo 2018 Silvana Palazzo

Camorra e 'ndrangheta a Roma: 19 arresti (Foto: LaPresse)

Camorra e 'ndrangheta a Roma: nel mirino dei carabinieri sono finiti due gruppi criminali, uno a connotazione camorristica e l'altro che si avvaleva della collaborazione di esponenti della 'ndrangheta. Entrambi operavano a Roma, ma nel blitz andato in scena stamane è stata coinvolta anche Napoli. Coinvolti duecento carabinieri, che sono intervenuti con elicotteri e unità cinofile. Il bilancio dell'operazione è di 19 arresti (16 in carcere, 3 ai domiciliari) e 44 perquisizioni. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, aggravata dall'uso delle armi. A due delle persone finite in carcere sono in carcere viene contestato il reato di lesioni gravi, commesse con modalità mafiose e arma da fuoco. Tra i fermati c'è anche una donna e alcune persone di origine albanese. I narcotrafficanti, armati, erano pronti a entrare in azione per regolare i conti con rivali e con chi sgarrava. Come riportato dal Corriere della Sera, al centro degli interessi della malavita c'era la piazza romana, in particolare quella di San Basilio.

CAMORRA E 'NDRANGHETA A ROMA: SGOMINATI DUE CLAN

L'inchiesta dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma avrebbe accertato l'operatività di due organizzazioni criminali distinte, ma in stretta sinergia tra loro, entrambe armate e impegnate nel narcotraffico. Una di tipo mafioso a connotazione camorristica, capeggiata dai fratelli Salvatore e Genny Esposito, figli di Luigi detto “Nacchella”, e l'altra con a capo Vincenzo Polito, il quale - come riportato da Repubblica - si avvaleva della collaborazione di esponenti delle cosche di 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria, le famiglie Gallico e Filippone, presenti nella Capitale. Tra i destinatari dell'ordinanza richiesta dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, notificata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma sin dalle prime ore del mattino, c'è anche Arben Zogu, di origini albanesi. Come riportato da Il Messaggero, è noto negli ambienti ultras della Lazio e considerato vicino a Massimo Carminati. Contemporaneamente agli arresti sono partite le perquisizioni a carico di soggetti che sono risultati gravitare nell'orbita dei due gruppi criminali. Si tratta di pusher, vedette e vari galoppini. Sono per lo più residenti nel quartiere romano di San Basilio, ma anche a Napoli, Nettuno e paesi limitrofi a Roma.

© Riproduzione Riservata.