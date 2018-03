Clemente Mastella, incidente stradale e falange amputata/ Ultime notizie, ricoverato il sindaco di Benevento

Campania, incidente stradale per Clemente Mastella: ferito, falange amputata dopo lo schianto sulla statale a Caserta. Ultime notizie e aggiornamenti: ricoverato, a breve trasferito a Roma

21 marzo 2018 Niccolò Magnani

Clemente Mastella (LaPresse)

Brutto incidente stradale in Campania dove è rimasto coinvolto e ferito il sindaco di Benevento Clemente Mastella: non è in pericolo di vita, possiamo per fortuna premetterlo subito in base alle notizie emerse dopo lo scontro avvenuto a Dragoni (Caserta), ma è rimasto ferito e hanno dovuto amputargli una parte del dito della mano destra. Il sindaco ed ex ministro è rimasto ferito dopo un terribile scontro avvenuto poco fa sulla Statale 372 Teresina tra l’auto in cui stava viaggiando e un secondo veicolo guidato da una donna. Non ci sono vittime per fortuna ma oltre al traffico bloccato presso l’uscita della statale e Dragoni, Mastella è stato immediatamente trasportato al vicino ospedale di Piedimonte Matese (in provincia di Caserta) dove sono state rilevati i primi parametri e valutato le prime ferite. Le condizioni di salute dell’ex leader Udeur non destano grazie a Dio preoccupazione ma sarebbero confermate le lesioni ad una mano, rimasta colpita dall’incrocio delle due lamiere dei veicoli incidentati; lo spavento è stato parecchio, come conferma lo stesso Mastella in una prima dichiarazione rilasciata telefonicamente al Mattino di Napoli.

”TERRIBILE, UN IMPATTO VIOLENTISSIMO”

«Ho subito l'amputazione della falange di un dito in questo momento mi stanno medicando. Sono all'ospedale di Piedimonte non so se ho subìto altri danni ora mi sottoporranno ad accertamenti dignostici», spiega Mastella dopo l’incidente che avrebbe potuto causare danni ben maggiori dato l’impatto violentissimo delle due auto venute a contatto per motivi ancora sconosciuti (la Stradale sta già effettuando i primi rilievi per ricostruire l’intera vicenda). A breve Mastella verrà trasferito al più grande ospedale Gemelli di Roma, il che conferma non vi siano gravi conseguenze dato che viene valutato in grado di sostenere un viaggio dalla Campania fino al vicino Lazio. È dolorante il sindaco di Benevento ma non si tira indietro dal raccontare al telefono con i colleghi del Mattino cosa sia successo in questo difficile tardo pomeriggio: «Stavo rientrando da Roma, eravano nel territorio di Dragoni ed ero diretto a Benevento con il mio autista. Ad un certo punto una donna ha fatto una brusca inversione di marcia. E' stata una manovra imprevedibile. Non siamo riusciti ad evitarla. E' stato un impatto violentissimo. Altre auto che erano in zona hanno notato la scena e chiamato i soccorsi. Io avevo un dolore lancinante alla mano, sono riuscito a restare vigile fin quando sono arrivati i soccorsi e mi hanno trasportato al più vicino ospedale». Da ultimo, Mastella spiega come siano in corso tutti gli accertamenti del caso e purtroppo è stato necessario amputare una parte del dito rimasta ferita dall’incidente, «E' stato terribile ringrazio i medici e i soccorritori per tutto quello che stano facendo».

