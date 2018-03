Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti (211/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 21 marzo, i numeri vincenti in diretta con il concorso 211/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie

21 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Mancano poche ore all'estrazione del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che torna ogni mercoledì. Oggi, 21 marzo 2018, nuovo appuntamento con la fortuna. La caccia ai numeri vincenti può partire, poi con la loro uscita scopriremo se verranno associati ad una o più schedine fortunate. Le possibilità di vincita sono aumentate da quando il gioco si è aggiornato, permettendo di giocare il doppio dei numeri, ben 12. Sono comunque sempre 6 quelli da indovinare. Una delle particolarità di questo concorso è che tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera, quella dell'estrazione. Indovinare la combinazione fortunata è la condicio sine qua non per chi punta al bottino più ricco, ma ci sono altre categorie di vincita: 5, 4, 3 e 2. Chiaramente gli importi, le cosiddette quote di vincita, variano a seconda della categoria nella quale si accede con la propria giocata.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

La settimana scorsa l'assalto al “6” del SiVinceTutto Superenalotto è andato a vuoto, ma non sono mancate delle feste dopo l'estrazione. Ci sono state infatti undici giocate che sono risultate vincenti per quanto riguarda il “5”, ognuna delle quali ha fruttato 1.074,59 euro ai fortunati. Non possono lamentarsi comunque neppure coloro che hanno realizzato il “4”, anche se la vincita è stata più bassa: 122,88 euro per ognuna delle 232 schedine vincenti. Chi ha realizzato il “3” ha vinto poco meno di 50 euro, mentre al “2” sono andati 11 euro circa come premio di consolazione per aver indovinato solo due dei sei numeri vincenti. L'obiettivo oggi, mercoledì 21 marzo 2018, non può che essere quello di migliorare questi risultati. Prima di concentrarci comunque sull'estrazione di stasera, vi ricordiamo i numeri vincenti della settimana scorsa. Potrebbero esservi utili in vista della nuova giocata... I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 14 marzo scorso sono stati: 27-33-41-45-46-57. Numeri che stanno per cambiare con l'estrazione di oggi. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.