Facebook, Cambridge Analytica/ Sospeso l'ad Alexander Nix per lo scandato dati

Facebook, Cambridge Analytica: il cda dell'agenzia di consulenza politica ha sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix per lo scandalo dati degli ultimi giorni

Immagine di repertorio (LaPresse)

Facebook, Cambridge Analityca nella bufera per lo scandalo dei dati personali acquisiti e utilizzati per scopi politici. Il social network più importante al mondo sta attraversando un periodo nero a livello economico, con il titolo di Facebook che ieri è arrivato a perdere oltre il cinque per cento: il fondatore Mark Zuckerberg, che ci ha rimesso quasi 5 miliardi di dollari nel giro di 24 ore, è stato convocato dal Parlamento inglese per affrontare un comitato che indaga sulla diffusione di fake news. Zuckerberg dovrà fornire prove rilevanti sulla sua attività e, nelle ultime ore, è arrivata anche la convocazione del Parlamneto Europeo, con il presidente Antonio Tajani che ha sottolineato che “Facebook ha bisogno di chiarire davanti ai rappresentanti di 500 milioni di europei che i loro dati personali non vengono utilizzati per manipolare la democrazia. A Washington, inoltre, la Federal Trade Commission ha aperto una indagine sul caso della Cambridge Analytica, in particolare sui suoi rapporti con la campagna di Donald Trump.

CAMBRIDGE ANALYTICA, SOSPESO AD NIX

La società di consulenza politica è finita nell’occhio del ciclone, come vi abbiamo riportato, per aver acquisito e in seguito utilizzato a scopi politici i dati raccolti da oltre cinquanta milioni di utenti Facebook, vantandosi inoltre di aver avuto un ruolo centrale nella vittoria di Donald Trump contro Hillary Clinton alle presidenziali americane del 2016. Cambridge Analytica ha effettuato la prima mossa: come sottolineato attraverso una nota diramata dalla società inglese, il consiglio d’amministrazione ha sospeso l’amministratore delegato Alexander Nix. “A giudizio del ca i recenti commenti di Nix segretamente registrati da Channel 4 e altre asserzioni non rappresentano i valori o le attività della società e la sua sospensione riflette la serietà con la quale consideriamo questa violazione. Abbiamo chiesto al dottor Alexander Tayler di prestare servizio come Ceo facente funzione, mentre una indagine indipendente viene avviata per riesaminare questi commenti e queste asserzioni”.

© Riproduzione Riservata.