Finanziamenti illeciti dalla Libia indagato Nicolas Sarkozy/ Lui nega di aver preso soldi per le elezioni

Finanziamenti illeciti dalla Libia indagato Nicolas Sarkozy: lui nega di aver preso soldi per le elezioni. Dopo lo stato di fermo durato 48 ore, finisce nel registro degli indagati

Nicolas Sarkozy ufficialmente indagato per finanziamenti illeciti dalla Libia - LaPresse

E’ ufficialmente indagato l’ex presidente della Francia, Nicolas Sarkozy. L’ex Premier d’oltralpe, dopo due giorni in stato di fermo, è finito quindi nel registro degli indagati, per «corruzione passiva, finanziamento illegale della campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici». A darne notizia è il quotidiano francese Le Monde, ed ora il noto politico transalpino potrebbe rischiare un processo se le accuse a suo carico trovassero conferma. Preso in custodia nella giornata di martedì, quindi interrogato dalla polizia giudiziaria, lo stato di fermo di Sarkozy è terminato soltanto poche ore fa, con l’annuncio dell’indagine. Nel mirino degli inquirenti vi sono 5 milioni di euro in contanti, che un corriere, tale Ziad Takieddine, avrebbe trasportato da Tripoli e Parigi, in occasione della campagna elettorale dello stesso ex presidente francese, risalente al 2007.

L’INDAGINE NATA NEL 2012

L’indagine è nata nella primavera del 2012, grazie ad un’inchiesta svelata dal sito Mediapart, che aveva pubblicato un documento libico che sottolineava appunto l’esistenza di finanziamenti illeciti nei confronti di Sarkozy. Ovviamente l’ex capo del governo francese si dichiara innocente, ma le prove contro di lui iniziano ad essere molteplici. Il sospetto principale degli inquirenti è che lo stesso importante uomo politico di Francia non agisse da solo. Già nelle scorse ore è stato interrogato Brice Hortefeux, ex ministro dell'interno dal 2007 al 2012, e non è da escludere che a breve possano essere sentiti altri esponenti del governo Sarkozy, come ad esempio Claude Guéant, ex capo della campagna elettorale, già incriminato nel 2015 per “falso e riciclaggio di denaro”. Insomma, in Francia rischia di scoppiare a breve uno scandalo di dimensioni colossali, che potrebbe toccare una parte importante delle forze politiche del paese con noi confinante. Clicca qui per leggere un approfondimento sulla vicenda Sarkozy

© Riproduzione Riservata.