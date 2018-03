Maltempo, temporali e neve in arrivo/ Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia

21 marzo 2018 Silvana Palazzo

La primavera è ancora lontana: tempo ancora instabile in Italia in questo marzo insolito. Dal nord-Europa arriva aria fredda, quindi da stasera si intensificheranno le precipitazioni sul meridione, che assumeranno carattere nevoso fino a quota collinare. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: prevede precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci molto intensi, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, sono previsti venti forti o di burrasca sul fronte nord-orientale, con raffiche di burrasca forte su Toscana, Marche, Umbria, Lazio settentrionale, Abruzzo, Molise e Campania. Dalla notte invece dai quadranti settentrionali, a Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

“IL CALO DELLE TEMPERATURE FAVORIRÀ LA NEVE”

Maltempo in arrivo da domani, con una nuova perturbazione nel weekend. Pioggia, neve e vento saranno protagonisti di questa insolita primavera. Domani al Sud sono attese piogge e temporali diffusi, oltre che neve a quote basse. «Il calo delle temperature favorirà neve fino in collina su Campania, Molise, Lucania ma entro fine giornata anche in Puglia con neve sulle Murge», ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, come riportato da Il Messaggero. Rovesci di neve sono previsti anche in Calabria e Sicilia, mediamente oltre i 700-1.100 metri. Questi fenomeni saranno accompagnati «ancora una volta da venti forti in rotazione tra Grecale e Maestrale, con mari agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole. Secondo il meteorologo Ferrara nel weekend una nuova perturbazione potrebbe puntare al Sud, Isole e poi medio versante adriatico con ulteriore carico di pioggia e neve inizialmente a quote ancora medio-basse.

