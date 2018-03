Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 marzo 2018: Toro, bel recupero. Cancro, ghiotte occasioni

Paolo Fox, oroscopo oggi 20 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: il Toro ha un bel recupero questa settimana, il Cancro deve approfittare di questa situazione astrologica ideale

21 marzo 2018 Fabio Belli

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MERCOLEDI' 21 MARZO

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 21 marzo 2018. Per il Cancro Saturno in opposizione rappresenta uno stato di incertezza mentre Giove favorevole simboleggia il desiderio di andare avanti. Ecco perché vivete giorni di grande enfasi alternati da altri di preoccupazione. Il Toro ha un bel recupero questa settimana e non sono pochi quelli di questo segno che possono guadagnare meglio e avranno un recupero nell'attività. L'Ariete sta cercando di ritrovare il centro di se stesso e, quindi, di capire quale sia la sua strada e il nuovo percorso da seguire perché con Saturno dissonante sa che non sta bene in nessun posto e che le situazioni stanno cambiando. Il Leone ha una giornata sottotono, forse avete dormito male o c'è qualche acciacco di stagione ma la cosa importante è non arrabbiarsi con voi stessi.

AMORE AL TOP PER...

Per gli amici dello Scorpione, se avete vissuto qualche conflitto d'amore ora potete stare più sereni e, in particolare, quelli che si sono separati negli ultimi due anni si ritrovano a vivere una situazione molto particolare. Per il Cancro il mese della ripresa è aprile ma attenzione a dispute e incontri. Per l'Acquario in amore, invece, è meglio cercare di gestire le relazioni al meglio soprattutto nel prossimo mese. Ai Gemelli non basta l'occasione fortunata, dovete anche sentirvi intrigati da relazioni e incontri. Quando vi concedete in amore o in amicizia dovete avere davanti una persona che vi incuriosisce. I nati sotto il segno della Vergine che sono stati delusi dall'amore faranno incontri speciali.

LAVORO AL TOP PER...

Per il Toro il problema è che Giove dissonante fa soffrire le vostre finanze. Magari l'anno scorso la famiglia ha avuto maggiori esigenze e adesso quello che entra in più viene risucchiato. Tuttavia, da questo punto di vista siete abili amministratori di voi stessi con ottime idee. Amici dell'Ariete, non sottovalutate gli incontri del periodo perché è un momento in cui, dal punto di vista professionale, ci possono essere molti cambiamenti e forse anche trasferimenti. Per il Sagittario in queste settimane le cose stanno andando un po' a rallentatore ma non siete tra i segni bloccati. L'Acquario si trova di fronte alla giornata meno efficiente della settimana e si trova ad essere ancora più bastian contrario. Dovrete rendervi conto che alcune situazioni vissute in passato ora non sono più agibili.

