Sciopero treni oggi 21 marzo 2018/ Trenord, disagi per i pendolari in Lombardia: info e orari

Sciopero treni oggi mercoledì 21 marzo 2018, disagi per i pendolari in Lombardia per lo stop di Trenord: info, orari, modalità di sciopero e motivazioni

Sciopero treni 21 marzo 2018 (LaPresse)

Sciopero treni oggi mercoledì 21 marzo 2018, disagi per i pendolari in Lombardia per lo stop ai trasporti di Trenord. La società che opera nel trasporto ferroviario sciopererà a livello regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale. Previsti dei possibili ritardi, delle variazioni o delle cancellazioni nella programmazione dei treni, con lo stop che avrà una durata di otto ore come vi abbiamo anticipato ieri: inizierà alle 9 e terminerà alle 17, non previste delle fasce orarie di garanzia. Per ciò che concerne i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Bellinzona, i treni saranno sostituiti da autobus in caso di cancellazione. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Orsa, come sottolineato sul sito internet di Trenord: "L’organizzazione sindacale Or.S.A Ferrovie ha indetto, per la giornata di mercoledì 21 marzo 2018, uno sciopero - dalle 09.01 alle 16.59 - interessante il trasporto ferroviario".

SCIOPERO TRENORD, OGGI 21 MARZO 2018

Tramite il sito internet, Trenord ha fornito a tutti i viaggiatori le informazioni utili per lo sciopero in programma oggi, mercoled' 21 marzo 2018, "Durante l’agitazione sindacale il servizio regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale sarà passibile di ritardi, variazioni e/o cancellazioni. autobus sostitutivi saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di «Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto» (no-stop) e «Malpensa Aeroporto - Bellinzona», in caso di cancellazione delle corse. Precisiamo che le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero. Viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le ore 09.01 e in arrivo a destinazione finale entro le ore 10.00. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione dello sciopero, invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Consigliamo di seguire la circolazione in tempo reale sulle pagine di direttrice o tramite l’App Trenord". Non è la prima occasione che Or.SA Ferrovie annuncia uno sciopero dei trasporti: precedenti il 6 febbraio 2018 e il 23 febbraio 2018, ma entrambe le agitazioni erano state rinviate.

© Riproduzione Riservata.