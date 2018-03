Terzigno, Immacolata Villani uccisa dal marito suicida/ “Amavo mamma": lettera alla figlia (Chi l’ha visto)

Terzigno, Imma Villani uccisa dal marito suicida: l'ennesimo caso di femminicidio avvenuto nel Napoletano al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto.

21 marzo 2018 Emanuela Longo

Terzigno, Imma Villani uccisa dal marito suicida (LaPresse)

Immacolata Villani, mamma di 31 anni, è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa dal marito Pasquale Vitiello dal quale si stava per separare. Lo ha fatto come se fosse una vera e propria esecuzione, dopo aver accompagnato la loro bambina a scuola lo scorso lunedì mattina. Poi, con la medesima arma, l'uomo si è tolto la vita. Un copione, questo, che purtroppo si rinnova e va ad aggiungersi ai tanti casi di femminicidio che in questi giorni popolano tristemente le pagine di cronaca nera nostrana. Questo sarà anche uno dei molteplici temi affrontati questa sera nel corso della trasmissione Chi l'ha visto, condotta da Federica Sciarelli su Raitre. Immacolata, meglio conosciuta come Imma, aveva denunciato il marito per via di alcuni maltrattamenti familiari al punto da aver deciso anche di tornare a vivere a casa del padre insieme alla figlioletta di nove anni, che oggi si trova a dover convivere con un doppio dramma, quello di aver perso entrambi i genitori nel modo più folle possibile. Come riporta il Gazzettino Vesuviano, la salma di Vitiello è stata trovata ieri mattina dai carabinieri di Castelli di Cisterna, in un casolare a poca distanza dalla scuola elementare di Terzigno, davanti alla quale si è consumata la tragedia. Un caso, quello di Imma, che ricorda in parte quello di Cisterna di Latina, per brutalità ed epilogo, terminato anche in quella circostanza con il suicidio dell'assassino dopo aver tentato di uccidere la moglie (pur credendola morta) ed aver ucciso le due figlie a colpi di pistola. Tra Pasquale Vitiello - suicidatosi con la stessa pistola usata per uccidere la moglie - e Immacolata Villani vi era in corso una causa di separazione iniziata proprio per volere di lei, dopo i continui soprusi che avvenivano tra le quattro mura domestiche.

LA FIGLIA DELLA COPPIA, VITTIMA INNOCENTE

Sono due le famiglie distrutte dopo la terribile tragedia che si è consumata lo scorso lunedì mattina a Terzigno: quella di Immacolata Villani, uccisa con un colpo di pistola alla testa dal marito e quella di quest'ultimo, Pasquale Vitiello. Proprio i familiari dell'uomo auspicavano in un epilogo diverso e nelle concitate ore in cui Vitiello era ancora un ricercato, i parenti avevano lanciato un appello: "Dacci un segno di vita. Ti preghiamo: costituisciti". Altra vittima innocente, probabilmente colei che più di tutti, in questo triste dramma familiare, ne pagherà le conseguenze è proprio la piccola figlia di Imma e Pasquale, la quale dopo essere entrata a scuola, accompagnata dalla madre, non poteva minimamente immaginare quanto sarebbe accaduto da lì a pochi metri. Secondo quanto riportato da Napolitoday, la piccola sarebbe rimasta a lungo in classe insieme agli insegnati, del tutto ignara della tragedia. "Mamma arriva più tardi, lo so. Mi ha detto che doveva andare a farsi togliere il gesso dal braccio. Si è fatta male, ma sta guarendo": sarebbero state queste, secondo il quotidiano Il Mattino, le sue parole. L'intera comunità di Terzigno è ancora sotto choc, così come i parenti di Immacolata che, ancor prima di scoprire il suicidio del marito, intercettati dalla trasmissione Pomeriggio 5 avevano commentato: "L’ha uccisa come un camorrista". Prima dell'insana decisione, Pasquale aveva deciso di lasciare una lettera indirizzata alla figlia: “Amavo mamma, un giorno capirai". Questa è solo una delle tante missive rinvenute dopo la tragedia.

