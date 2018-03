Traffico Roma, incidente stradale e Gra in tilt/ Albero crolla sulla Cassia, code sulla Pontina

21 marzo 2018 Niccolò Magnani

Incidente stradal e traffico in tilt a Roma (LaPresse)

Il traffico a Roma nelle ultime 48 ore vive di momenti impazziti e di terribili tragedie: oggi un albero crollato sulla Cassia ha fatto temere per delle vittime che per fortuna non vi sono state. Ieri però - come possiamo vedere qui sotto - un militare ubriaco ha imboccato il Grande Raccordo Anulare contromano e ha ucciso un autista che proveniva nel giusto senso di marcia; sono giorni difficili per uno dei traffici più complessi al mondo già di norma senza particolari episodi traumatici. L’albero caduto sulla Cassia ha richiesto un lungo intervento dei Vigili del Fuoco comportando rallentamenti per diverse ore su una delle strade più trafficate della Capitale: secondo l’Anas, caos anche sul tratto urbano dell’A24, «tre chilometri di code da Tor Cervara al bivio per la Tangenziale est. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Isacco Newton verso l'Eur. Ancora: traffico intenso in direzione di Roma sulla Pontina, si sta in fila da Pomezia nord a Castel di Decima e più avanti dal Raccordo a viale Europa all'Eur». Del tutto congestionato fino a dopo mezzogiorno il Gra con traffico in tilt in entrambe le direzioni, mentre secondo quanto riporta il Messaggero le code si stanno prolungando anche sulla Pontina, sulla Salaria e sulla Flaminia, a rilento da Prima Porta fino a via di Grottarossa in direzione del centro.

GRA CONTROMANO, MILITARE UBRIACO UCCIDE UN 35ENNE

Quanto avvenuto invece sul Grande Raccordo Anulare nella prima mattinata di ieri ha davvero dell’incredibile: un carabinieri ubriaco e fuori servizio ha imboccato contromano il Gra provocando dopo qualche chilometri lo schianto e la morte di Giuseppe Petraroli (35 anni, autista che seguiva il corretto senso di marcia). Come riporta Roma Fanpage nella tragica cronaca dell’ennesima vittima per strada, «Quando il personale sanitario e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell'incidente, ormai per Giuseppe non c'era più nulla da fare: estratto dalle lamiere della sua auto, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso». Il miliare al volante, in servizio presso il Comando Generale dell’Arma di Roma, è risultato alla guida con limiti superiori al consentito addirittura di 2,15: a questo punto è stato incriminato e dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale aggravato. Al momento è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma dopo essere rimasto ferito gravemente - ma non è in pericolo di vita - in seguito all’incidente stradale violentissimo avvenuto la scorsa notte. Sull'incidente indaga la pm Barbara Zuin, che ha posto agli arresti il 59enne.

