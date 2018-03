DISCHETTI PLASTICA NEL TIRRENO/ Risolto il mistero dell'inquinamento sulle spiagge: il guasto del depuratore

Risolto il mistero dei dischetti di plastica approdati a migliaia sulle spiagge campane, laziali e della Toscana meridionale, erano fuoriusciti da un impianto depuratore

22 marzo 2018 Paolo Vites

I dischetti finiti sulle spiagge

C'è chi parlava di extraterrestri, chi lamentava un'opera di terrorismo ambientale, mentre studiosi ed esperti non sembravano capirci nulla. La settimana scorsa su alcune spiagge del litorale campano e quello laziale tra Fiumicino e Anzio erano apparse invase da migliaia di piccoli dischetti di plastica. Che stava succedendo? Il mare restituiva improvvisamente le tonnellate di plastica che lo stanno distruggendo? Il problema era che il materiale era tutto identico, non si trattava di bottiglie di plastica, sacchetti e quant'altro, ma di migliaia di dischetti forati da una piccola rete identici e con le medesime dimensioni. Gli esperti hanno continuato a indagare insieme alla guardia costiera ed è emersa la soluzione al misterioso accadimento: si tratta di piccoli filtri sfuggiti per via di un guasto a un depuratore, il cedimento di una vasca dell'impianto nei pressi della foce del fiume Sele.

RISOLTO IL GIALLO

"Nel corso dell'intensa attività ricognitiva presso gli assi fluviali (Sele, Mingardo, Lambro, Irno, Tusciano, Volturno, Sarno, Carigliano) ricadenti nel territorio di giurisdizione delle Capitanerie di porto di Napoli, Salerno e Gaeta, è stata accertata, nelle vicinanze di un impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele e sugli argini dello stesso fiume, una ingente concentrazione di tali filtri" ha commentato la guardia costiera. I dischetti sono fuoriusciti in mare aperto per poi riversarsi con le ondate sulle spiagge. Per via delle correnti marine si sono concentrati su alcune spiagge precise della Campania e del Lazio giungendo però anche su spiagge della Toscana meridionale. Adesso è da chiedersi come mai i responsabili dell'impianto di depurazione non si siano accorti per così tanto tempo del guasto e il perché dell'incidente, perché la situazione è davvero parossistica: un impianto di depurazione che serve a pulire le acque dall'inquinamento ha contribuito a inquinare il mare lunghi tratti di costa. La procura ha aperto una inchiesta.

