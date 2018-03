Eurofighter, operazione anti terrorismo?/ Aereo sospetto verso la Francia o sconfinamento turco: le ipotesi

Eurofighter, operazione anti terrorismo? Aereo sospetto verso la Francia o sconfinamento turco: le ipotesi. Una cosa è certa: l'emergenza è stata vera, si temeva dirottamento aereo

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 12.56 Silvana Palazzo

Eurofighter, operazione anti terrorismo? (Foto di Claudio Frigerio)

Due caccia intercettori dell'Esercito hanno infranto la barriera del suono in zona Malpensa. Questa la spiegazione fornita dall'Aeronautica Militare, confermando quella che era la spiegazione più plausibile. Risolto un mistero, quello delle esplosioni udite nel Nord Italia (clicca qui per il nostro approfondimento), se ne apre un altro: perché i due aerei militari erano in volo? Secondo una prima ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera, i due caccia sarebbero decollati dall'aeroporto di Cameri, in provincia di Novara, perché un aereo turco sarebbe entrato nel nostro spazio aereo senza alcuna autorizzazione. Da qui il cosiddetto “inseguimento”, definito in gergo “scramble”, da parte dei due Eurofighter. Ma questa ipotesi non è stata confermata, così come non sono stati confermati ancora i sospetti riguardanti il volo AF671A della Air France che era in volo verso Parigi. A parlarne in questo caso è Tgcom24, secondo cui il velivolo avrebbe compiuto una manovra imprevista. Per questo l'Aeronautica Militare avrebbe fatto partire i due Eurofighter: dovevano intercettare l'aero francese.

EUROFIGHTER, PERCHÉ L'AERONAUTICA MILITARE LI HA FATTI PARTIRE?

Sono diverse al momento le ipotesi sulla ragione per la quale i due caccia Eurofighter si sono alzati in volo rompendo il muro del suono e seminando il panico in tutta la Lombardia. Stando a quanto riportato da Tgcom24, si sta facendo avanti quella riguardante il volo Air France: avrebbe causato l'allerta militare sui cieli italiano a causa di un problema tecnico ai sistemi radio. Il portale spiega che l'AF671A potrebbe aver perso il segnale di aggancio alle torri di controllo, quindi avrebbe modificato la rotta compiendo un giro di 360° su Aosta. Il volo, che era partito dall'Isola di Reunion, dipartimento francese nell'Oceano Indiano, è atterrato successivamente alle 12.17 senza conseguenze allo scalo Parigi Orly con quasi un'ora di ritardo. I jet, partiti dalla base di Istrana vicino a Treviso, per raggiungere l'area hanno accelerato fino a Mach 1, rompendo così il muro del suono a bassa quota. Si attendono conferme ufficiali, per ora resta il giallo sulle cause dell'operazione. Una cosa è certa: c'è stata un'emergenza vera. L'ipotesi che sta prendendo piede al momento è la seconda: la Repubblica spiega infatti che è stato il responsabile delle operazioni a ordinare ai piloti di superare la barriera del suono per affiancare l'Air France che aveva perso i contatti radio. Quando sono stati ripresi è cessata la paura di un dirottamento in corso.

Altre informazioni sull'Aereo civile AF671A proveniente da Reunion e diretto a Parigi: questo è stato affiancato da due #Eurofighter italiani per un'operazione scramble. pic.twitter.com/iCbaRVx6IV — Ermes News (@ermes_news) 22 marzo 2018

