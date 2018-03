FACEBOOK, ZUCKERBERG CHIEDE SCUSA: “COLPA MIA”/ Jim Carrey, ritratto velenoso: “Per lui siamo teste di c...”

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 11.31 Davide Giancristofaro Alberti

Dopo Donald Trump tocca a Mark Zuckerberg. L'ironia di Jim Carrey prende di mira il fondatore di Facebook, finito nella bufera per il datagate, più conosciuto come lo scandalo Cambridge Analytica. Dopo aver suscitato molte polemiche con i ritratti satirici dedicati ai personaggi politici, tra cui appunto il presidente americano, l'attore ha condiviso un'altra opera che ha suscitato in Rete molti commenti, alcuni dei quali particolarmente negativi. Il dipinto di Jim Carrey ironizza sulla fiducia che gli utenti hanno riposto nell'imprenditore e nella sua piattaforma. E come son bastasse la frase velenosa («Loro si fidano di me, che teste di c...!»), rincara la dose con una pungente didascalia: «Con chi state condividendo la vostra vita? Mettete delle regole a Facebook». Poche settimane fa, prima che scoppiasse questo scandalo, la star di Hollywood aveva già annunciato che avrebbe cancellato il proprio profilo da Facebook per il presunto ruolo che la piattaforma avrebbe avuto sulle elezioni statunitensi che hanno portato all'elezione di Trump. (agg. di Silvana Palazzo)

Who are you sharing your life with? #regulatefacebook pic.twitter.com/r7B7Ajkt0V — Jim Carrey (@JimCarrey) 20 marzo 2018

Chiede scusa il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale, il re della Silicon Valley, ha voluto tendere la mano a tutti gli utenti che si sono sentiti in qualche modo defraudati, dopo che è scoppiato lo scandalo Cambridge Analytica, ovvero, che circa 50 milioni di dati sensibili sono stati utilizzati (a insaputa ovviamente dei consumatori), per scopi politici. «Sono responsabile di quello che è successo - ha detto Mark attraverso la sua creatura - abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare. Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni». Guarda al futuro il buon Zuckerberg, aggiungendo altresì che se non dovessero riuscire a proteggere i dati, a quel punto «non meritiamo di essere al vostro servizio».

Un passo indietro che arriva dopo che Facebook ha subito un repentino crollo in borsa, con una perdita stimata di circa 50 miliardi di dollari, per un successivo rialzo a Wall Strett dello 0.77%. Un atto dovuto, una formula di rito, e come si dice in questi casi, la verità sta nel mezzo. «Sono certo che qualcuno sta cercando di usare Facebook per influenzarle», ha detto nel corso di una intervista alla Cnn lo stesso Zuckerberg. Ma siamo davvero sicuri che il creatore del social network più importante al mondo, non sapesse dell’utilizzo di questi dati? Difficile dare una risposta, fatto sta che i più scettici pensano che la questione sia stata affrontata con molta superficialità da parte di Facebook, che forse avrebbe dovuto effettuare delle indagini più approfondite per capire dove sarebbero finiti questi dati, o forse, lo sapeva e ha fatto finta di nulla. «Chiedo scusa e sono disponibile a testimoniare davanti al Congresso americano», ha chiosato Mark, disposto anche ad istituire nuove regole per i social network. E’ troppo tardi o è ancora in tempo?

