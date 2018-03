Gelataia non serve Salvini, “è razzista”/ La madre: “l’hai fatta licenziare!”, ma la proprietaria smentisce

La verità sull'episodio che ha visto una commessa rifiutare di servire il gelato a Matteo Salvini perché "razzista". La proprietaria accusata di aver licenziato la ragazza

22 marzo 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Un caso che si è chiarito a poco a poco quello accaduto presso la gelateria Baci Sottozero di Piazzale Siena a Milano, ma non prima che i social network esplodessero nelle proteste. Le prime ricostruzioni parlano di un netto rifiuto da parte di una commessa a soddisfare la richiesta del leader della Lega Matteo Salvini che come qualunque cittadino era entrato perché aveva voglia di un gelato. Ma la ragazza, riconosciutolo, glielo nega: "Non la servo perché lei è razzista". Forte gesto politico, seppure non sia il massimo della correttezza, anche perché la giovane non era la proprietaria del negozio, ma una semplice dipendente che ha preso una iniziativa contro un cliente pagante decisa da lei. Insomma, non è che un dipendente può decidere chi servire o no, l'incasso da cui arriva il suo stipendio sono prerogative del proprietario. Salvini che è cliente fisso della gelateria in cui va spesso con i figli, è stato allora servito da un'altra commessa che poi riferisce l'accaduto alla proprietaria che giustamente rimprovera la commessa che si è rfiutata di dare un gelato a Salvini. Ma intanto un post sta diventando virale sui social. E' la mamma, Cristina Villani, ad accusare Salvini di aver telefonato alla proprietaria dicendole quanto accaduto e accusandolo che per colpa sua la figlia è stata licenziata.

LE SMENTITE E LE POLEMICHE

Ma il post sparisce dopo un po', cancellato dalla stessa signora Villani. Il motivo? Un successivo post della proprietaria del negozio che dice che è stata la commessa a licenziarsi da sola dopo aver ripetuto che lei non serve "i razzisti". Una commessa ancora in prova arrivata da una agenzia interinale. Inutile dire che il post che diventa virale è quello (cancellato) della mamma a cui tutti aggiungono commenti che fanno della commessa una eroina. E Salvini? Cade dalle nuvole ovviamente ed è costretto a intervenire: "Sta scherzando vero? Mai fatta nessuna telefonata. Cosa si inventano pur di fare polemica". Morale: la signora Villani verrà querelata dalla titolare della gelateria. Ennesimo caso di come le notizie non approfondite o diffuse con le parole di una parte soltanto e non di entrambe, vengano prese per buone quando si vuole attaccare qualcuno su cui esiste una pregiudiziale di partenza.

© Riproduzione Riservata.