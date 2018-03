Incidente stradale/ Trieste, auto finisce contro un palo per un colpo di sonno (oggi, 22 marzo 2018)

22 marzo 2018 Silvana Palazzo

Un incidente è avvenuto in autostrada nella mattinata di oggi, giovedì 22 marzo 2018. Alle 7.30 circa un'auto si è schiantata lateralmente contro un palo della segnaletica autostradale, nei pressi dell'uscita di Trebiciano-Opicina, in direzione Slovenia. L'impatto della Volkswagen Turan con il palo è stato così violento che lo sportello del lato passeggero è stato completamente squarciato, ma fortunatamente l'uomo che era alla guida non è rimasto ferito ed è riuscito a evitare danni alle auto in transito. Per i rilievi sono intervenuti sul posto gli operatori della Polizia stradale e il personale dell'Anas, che ha ristabilito la sicurezza lungo il tratto. Sono ancora sconosciute le cause dell'incidente stradale ma, stando a quanto riportato da TriestePrima, pare che il conducente abbia avuto un colpo di sonno. Questa potrebbe essere dunque la ragione dell'impatto violento con il palo della segnaletica autostradale.

ROMA, INCIDENTE NELLA NUOVA GALLERIA: TRAFFICO BLOCCATO

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi invece a Roma, sulla tangenziale est. Alle 15.30 tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento all'interno della nuova circonvallazione interna, all'altezza della stazione Tiburtina. Le notizie riportate da RomaToday in merito al bilancio sono per fortuna positive: dalle prime informazioni è emerso infatti che le condizioni degli occupanti non desterebbero particolari preoccupazioni, non risultato feriti gravi. Le ripercussioni sul traffico invece sono state molto pesanti, visto che risulta letteralmente bloccato. Le auto incidentate hanno creato una sorta di “tappo” ai mezzi che erano entrati nella galleria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. La nuova galleria è dunque chiusa al traffico nel tratto compreso tra Monti Tiburtini e Portonaccio. Si registrano però lunghe code anche a partire da Corso Francia fino a San Giovanni.

