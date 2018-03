LOTTO/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, Superenalotto 22 marzo 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 22 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.35/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 19.25 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Serata di estrazioni, quindi serata di vincite con Lotto, 10eLotto e Superenalotto. La speranza è che insieme a piogge e temporali si verifichino anche forti rovesci di... premi! E chissà se avremo sorprese dai numeri “ritardatari”, quelli che non vogliono saperne di uscire tra quelli vincenti. Continuerà la fuga del 65 su Torino? Per ora resta leader della classifica dei centenari del Lotto, anche dopo la prima estrazione della settimana: così ha raggiunto le 124 assenze. Al secondo posto, invece, c'è l'85 su Cagliari, che è invece arrivato a quota 111 ritardi. Sul gradino più basso del podio troviamo il 36 su Palermo, che invece di estrazioni mancate ne ha collezionate 106. Per i numeri “ritardatari” possiamo addirittura parlare di top five: a completarla è il 20 su Venezia, che potrebbe diventare centenario visto che è 96 concorsi, mentre il 45 su Palermo e il 46 su Cagliari sono entrambi a 95 ritardi. Chi tra loro uscirà stasera? O continuerà la loro corsa parallela? (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA DELLA PROSSIMA ESTRAZIONE

Nell’estrazione di oggi, giovedì 22 marzo 2018, il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto aprono le porte ad un nuovo concorso che annuncerà alle 20 i nuovi numeri vincenti. Tanti giocatori si stanno indaffarando a raggiungere le ricevitorie anche in queste ultime ore disponibili per giocare la propria combinazione, mentre altri sono curiosi di scoprire le ultime novità sulla classifica vincite. Il premio più alto dello scorso appuntamento è stato assegnato a Casalpusterlengo in provincia di Lodi, dove più di 127 mila euro sono stati realizzati da un fortunello grazie ad una giocata su Bari. Il bottino è stato centrato grazie a quaterna, quattro terni e sei ambi. Più di 50 mila euro invece per un giocatore che con il LottoPiù ha conquistato una vincita nella provincia di Teramo, a Sant'Egidio alla Vibrata. 22.500 euro invece per l'appassionato della provincia di Reggio Calabria, di Polistena, che ha conquistato il terzo posto sul podio. Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita più alta ha visto come vincitore un giocatore di Modena, grazie ad un doppio Oro con un 5 fortunato. Al secondo posto invece la combinazione giocata in modalità frequente da un appassionato della provincia di Veronia, di Illasi, chec on soli 3 euro è riuscito a centrare 30 mila euro con un 8 Oro. Roma conquista invece il terzo posto della classifica, grazie ad un fortunello che ha indovinato un 6 Oro per il valore di 20 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Aumenta ancora di più il Jackpot del SuperEnalotto, che nel concorso di questa sera offrirà a tutti i giocatori la possibilità di vincere 117,2 milioni di euro. Il montepremi è sempre più ambito, ma anche le quote minori sono da tenere sotto controllo. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal, la vincita più alta è stata centrata da quattro vincitori che con il 5 si sono portatri a casa quasi 50 mila euro, contro i 3 giocatori che con il 3+ hanno sfiorato i 38 mila euro. Rimangono stabili invece le quote successive, a partire dal 3+ che ha donato i suoi 2.537 euro a 102 vincitori. Il premio di 379,46 euro è stato destinato invece a 538 appassionati, mentre 24.131 tagliandi vincenti hanno registrato i 25,37 euro abbinati al 3. Infine 5 euro, cifra tonda, per tutti i 385.890 giocatori che hanno azzeccato il 2. Premio gemello anche per i vincitori dello 0+, ovvero 26.892 in totale, mentre 13.188 appassionati hanno realizzato la vincita di 10 euro a testa abbinata all'1+. Infine abbiamo i 100 euro del 2+: i vincitori sono stati 2.061.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri vincenti del Lotto di oggi stanno per essere annunciati: il nuovo concorso è pronto a regalare tanta fortuna a tutti i giocatori in gara. Non tutti diventeranno vincitori, ma di certo le modalità per centrare le quote in palio semplificano sempre di più l'impresa di ogni appassionato. Uno dei dilemmi maggiori dopotutto riguarda ancora la schedina da compilare con i nostri numeri preferiti: chi meglio della smorfia napoletana può suggerirci come agire? Non si tratta di certo di un metodo scientifico, visto che non esistono certezze di alcun tipo nel mondo della Sisal, ma rimane sempre una delle tradizioni più antiche legate al gioco ed ai numeri. Oggi abbiamo scelto una news particolare che ci porta fino in India, dove un uomo ha costruito una strada di montagna di 8 km per permettere ai figli di fargli visita di frequente. Il genitore è stato infatti costretto a rendere agibile la strada che divide la scuola del villaggio più vicino e la propria abitazione. Otto ore al giorno di duro lavoro per costruire una strada libera da possibili insidie, come sassi e strettoie. Il tutto senza mai chiedere l'aiuto delle autorità competenti, che di fronte al suo gesto hanno deciso di ultimare l'opera per i restanti 7 km. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la strada, 25, la costruzione, 21, il sasso, 40, la scuola, 44, e il figlio, 50. Come Numero Oro scegliamo invece la dedizione, 2.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Gli aspiranti vincitori del Jackpot del SuperEnalotto attendono solo l'estrazione di questa sera per scoprire se la Fortuna avrà concesso loro il bottino più ambito del gioco Sisal. I numeri vincenti potrebbero rendere brillante la serata di qualcuno degli appassionati in gara, mentre altri rimarranno di certo a bocca asciutta. Non va esclusa tuttavia la possibilità che anche questa sera il montepremi decida di nascondersi, così come l'eventualità di diventare il fortunello della situazione a stringere il tesoretto fra le proprie mani. Ed è proprio in visione di questa possibilità che la nostra Rubrica punta tutto ad una delle possibili iniziativa su cui concentrare parte della nostra vincita. Un progetto di KickStarter che piacerà a quanti preferiscono sempre essere sicuri dell'acqua da bere, priva di contaminazioni di vario tipo. Purisoo permette infatti di purificare l'acqua in ogni momento e ovunque, grazie ad una speciale pompetta manuale in grado di rendere potabili acque che altrimenti non potrebbero essere destinate all'idratazione personale. Utile in caso di disastri o escursioni ed in tutte quelle situazioni in cui bisogna garantire alla propria famiglia ed a se stessi il consumo d'acqua purificata: 27 giorni di tempo prima che l'asta venga conclusa e 32.354 euro il goal da raggiungere. I numeri vincenti? L'estrazione inizierà fra pochissimo!

© Riproduzione Riservata.