Millionday/ Estrazione di oggi 19 marzo 2018: i numeri vincenti!

MillionDay, estrazione di oggi 22 marzo 2018: i numeri vincenti! Un'altra vincita milionaria in arrivo? Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica: la combinazione fortunata

22 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDay, estrazione di oggi

Se il maltempo vi mette di cattivo umore, pensate all'estrazione di MillionDay. Un nuovo appuntamento con la fortuna è infatti in programma oggi, giovedì 22 marzo 2018. Il cielo è cupo, ma il vostro futuro potrebbe essere radioso in caso di vincita. In ballo c'è sempre un milione di euro: questo è infatti l'importo massimo che si può vincere indovinando i cinque numeri vincenti. E il successo non è un miraggio, visto che questo gioco di Lottomatica ha regalato questo straordinario importo a ben sette giocatori. L'ottavo potrebbe essere “incoronato” stasera. L'orario non è cambiato: l'estrazione è fissata come sempre alle 19.00. Noi ci faremo trovare pronti per riportare subito la combinazione fortunata affinché possiate subito controllare la vostra giocata e verificare se sia vincente. Vi ricordiamo comunque che con MillionDay si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti, ma ovviamente le quote cambiano a seconda della categoria. Mille euro sono in palio per il 4, cinquanta per il 3 e due euro per chi realizza il 2.

MILLIONDAY TORNA CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

L'ultimo fortunato giocatore di MillionDay che ha vinto un milione di euro è di San Colombano Belmonte, in provincia di Torino. Lì ha giocato la schedina con i numeri vincenti del 17 marzo scorso, e quindi si è portato a casa un milione di euro. In attesa di scoprire la combinazione fortunata di oggi, giovedì 22 marzo 2018, vi diamo qualche spunto statistico, sempre utile per chi ad esempio aspetta l'ultimo momento utile per effettuare la propria giocata. A tal proposito vi ricordiamo che potete giocare i vostri numeri fino alle 18.45, visto che alle 19 è in programma l'estrazione. Passiamo alle curiosità: gli occhi sono puntati sul 46, che è uscito per ben dieci volte nella cinquina vincente del MillionDay. Il numero più atteso è invece il 50, che non si fa vedere da 36 estrazioni e che insieme al 51 forma una coppia particolarmente attesa. Così come c'è attesa per il ritorno dei numeri in cadenza 4, in particolare 4-24-44.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 22 MARZO 2018

