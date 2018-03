Roma, maxi voragine sulla Appia/ Video emergenza, due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione

Roma, maxi voragine sull'Appia: video, l'emergenza prosegue sulle strade della Capitale. Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione: allarme e Piano Marshall del sindaco Raggi

22 marzo 2018 Niccolò Magnani

Voragine a Roma sulla via Appia (Vigili del Fuoco)

Nella giornata del maxi sciopero, Roma vive un’altra emergenza piuttosto ingente e che non va a giorni alterni: una maxi voragine si è aperta all’improvviso sotto l’asfalto della via Appia sulla Circonvallazione, facendo rimanere - come si evince dall’immagine diffusa dai Vigili del Fuoco - due auto in bilico incredibile sulla buca enorme sotto di loro. L’asfalto ha ceduto tra Via Latina e Via Appia Nuova, per fortuna non implicando alcun passante o pedone che avrebbe potuto essere inghiottito dall’improvviso cedimento. Sul posto assieme alle primissime azioni dei pompieri, sono intervenuti anche i vigili urbani della Capitale e i poliziotti del vicino commissariato Appio. In particolare, chiuso il traffico dell’intero quartiere tra via Numanzia e Via Baccanini per consentire i rilievi in sicurezza su possibili altre aree interessate dalla fragilità estrema del terreno. Le due vetture - una Fiat Panda rossa e un’Alfa Romeo grigio scuro, sono rimaste in bilico per un’oretta prima di essere trasportate via dai mezzi dei Vigili del Fuoco, lontane dalla voragine in strada larga almeno 3 metri per 5, con profondità di circa 6 metri. Ecco qui il video della voragine sulla Via Appia

PROSEGUE L’EMERGENZA

La città di Roma attende ancora lo start del “piano Marshall” costituito dal sindaco Raggi: si tratta di un progetto anti-buche da circa 17 milioni di euro annunciato dopo la maxi nevicata dello scorso febbraio che fece inghiottire diverse parti dell’asfalto capitolino. Intanto però l’allarme sulle strade romane continua e impazza il panico per larghe parti delle Circonvallazioni coinvolte in un dissesto territoriale pericolosissimo: «lo scorso 13 marzo la stessa scena si è presentata in via Circonvallazione Gianicolense a Moneteverde dove una Ducia Duster che era regolarmente parcheggiata è finita inghiottita dalla strada che ha ceduto», scrive la cronaca romana di Repubblica. Addirittura nella giornata di oggi, ma questa mattina, un’altra voragine più piccola di quella sull’Appia è apparsa in Via Puccini ai Parioli con relativa strada chiusa al traffico e timori per i passanti. Per fortuna non ci sono vittime o ferite, ma resta drammatica l’urgenza delle strade romane coinvolte in una situazione assai prossima allo “sbriciolamento”.

