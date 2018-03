Roma, scritta Br su lapide Aldo Moro in via Fani/ Nuovo sfregio sul monumento per le vittime della scorta

Roma Via Fani, scritta Br sulla lapide che ricorda il sequestro di Aldo Moro: nuovo sfregio sul memoriale monumento inaugurato da Mattarella a ricordo della scorta del presidente Dc

22 marzo 2018 Niccolò Magnani

Insulti alla scorta di Moro lo scorso 21 febbraio 2018 (LaPresse)

Il sequestro di Aldo Moro è stato celebrato non più di una settimana fa e oggi il “risultato” è ritrovarsi con un nuovo sfregio sul monumento in Via Fani che ricorda le vittime della scorta del presidente Dc uccisi e trucidati il maledetto 16 marzo 1978. Imbrattata la lapide, infangata la memoria da un gruppo di teppisti che hanno “simpaticamente” scritto con una vernice rossa la tragica sigla “Br” che ricorda l’inquietante marca di fabbrica dei terroristi comunisti entrati in azione nel sequestro di 40 anni esatti fa. Sulla stele di Via Fani vengono ricordati i nomi dei cinque uomini eliminati della scorta personale di Moro, sequestro per poi essere ucciso (con il corpo ritrovato in Via Caetani, a metà strada tra la sede Pci e quella Dc). Il monumento era stato inaugurato proprio lo scorso 16 marzo, nell'anniversario della strage, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è però la prima volta che nel giro di poche settimane vengono oltraggiati e insultati gli innocenti uomini della scorta e lo stesso Aldo Moro: giusto lo scorso 21 febbraio scritte offensive e svastiche vennero ritrovate sulla lapide ancora spoglia in attesa della cerimonia del 16 marzo. “A morte le guardie”, con tanto di svastica nazista: giusto per ricordare, ai posteri, come le ideologie opposte di nazismo e comunismo hanno realmente il medesimo tratto comune, l’odio per la persona e l’odio per la realtà che non corrisponde a quelle idee estremiste e terroriste.

LA CONDANNA DELLA POLITICA

«Il ripetuto oltraggio ai martiri di via fani nel luogo che ha visto il rapimento di aldo moro non è solo gravissimo ma assai inquietante. Non si può derubricare come qualcosa di poco conto, non si può sottovalutare»: a dirlo è Beppe Fioroni, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro. Un appello rivolto a tutti per poter isolare questo estremismo e ricordare come la memoria di quelle vittime e di quel leader politico può andare ben oltre una becera e insultante scritta rossa. «Tanti fermenti scuotono il nostro paese, aggravati da una complessa situazione internazionale. L'italia- conclude fioroni- come e più del passato, deve rispondere con forza ed efficacia ad ogni tentativo di riaprire una stagione definitivamente archiviata», conclude Fioroni. Ma non è il solo, ovviamente, a denunciare quanto avvenuto questa notte contro la stele che ricorda Oreste Leonardi, Domenico Ricci (i due carabinieri) e Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, i tre poliziotti. «Continuano a infangare la memoria di un grande statista con frasi e gesti ignobili. Noi stiamo dall'altra parte: con lo Stato, con la democrazia, con la politica», scrive Matteo Richetti, membro della segreteria Pd.

