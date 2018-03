Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo/ Ultime notizie stop Atac-Tpl: fermi metro, bus e tram (info e orari)

22 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo 2018 (LaPresse)

Giornata di previsto delirio oggi a Roma con i mezzi pubblici che si fermano per 24 ore per effetto dello sciopero dei sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb: trasporto pubblico in crisi dunque per tutta la giornata nella Capitale, con le agitazioni che interessando sia la rete Atac per intero - bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo - che anche i mezzi periferici gestiti dalla Roma Tpl. Durante le proteste di oggi restano comunque in vigore tutte le consuete fasce di garanzia, fino alle ore 8.30 e poi dalle 17 fino alle 20. Il Comune di Roma per provare ad andare incontro ai tanti utenti che vivranno una giornata pessima per trasporti e movimenti lungo tutta la Capitale ha deciso di non attivare le zone a traffico limitato diurne del centro storico e di Trastevere: «La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale per agevolare la mobilità durante gli scioperi di 24 ore del trasporto pubblico. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso», spiega in una nota Roma servizi per la mobilità.

TRA ALLERTA METEO E SCIOPERO UFFICI

Mentre ricorda Atac che non sarà garantito oggi durante lo sciopero neanche il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte appena passata tra mercoledì 21 marzo e giovedì 22 marzo, la giornata che si apre davanti vedrà oltre allo stop di tutti i trasporti anche parecchi disagi per gli uffici dell’Anagrafe e altri sedi pubbliche. In particolare, uno sciopero del personale dei servizi anagrafici e demografici di Roma Capitale è stato proclamato per oggi da alcuni sindacati di base che così spiegano in una breve nota a firma Sgb, Asbel-Cnl, Cub. «È possibile che domani le sedi municipali dell'Anagrafe di Roma restino chiuse a causa dello sciopero. C'è infatti grosso malcontento da parte dei lavoratori sulle cui spalle sono ricadute le disfunzioni e trasformazioni improvvisate dall'amministrazione comunale con l'eliminazione delle casse bancarie all'interno dei municipi», spiega nella nota Roberto Betti dell’Sgb. Una ulteriore pessima notizia - ma questa volta non c’entrano i sindacati - è fornita dalle condizioni meteo per l’intera giornata di oggi: «Dalla serata di mercoledì 21 marzo 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, sui settori settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'estensione di Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla serata di mercoledì, 21 marzo 2018, e per le successive 24-36 ore sul Lazio: il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, sui settori settentrionale», si legge sul sito del Comune di Roma. Insomma, quello che si può a buon diritto definire un giovedì nerissimo..

