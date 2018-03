Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse: boati in Lombardia, ma la causa non è un sisma (22 marzo 2018)

Terremoto oggi: 22 marzo 2018, dati INGV su ultime scosse. Boati in Lombardia, ma la causa non è un sisma. Tre lievi scosse invece in Ciociaria sono state avvertite dalla popolazione

22 marzo 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime scosse

Due forti boati, vetri che tremano e una grande paura: è un terremoto? Panico in Lombardia: gente esce in strada, alunni vengono fatti uscire dalle scuole, sui social si susseguono segnalazioni. Insomma si teme il peggio. L'Ingv (l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) però non segnala alcuna scossa significativa in Lombardia e nei dintorni tale da giustificare i tremori che sono stati avvertiti distintamente anche in Piemonte e Valle d'Aosta. La spiegazione è semplice: non si è trattato di un sisma. La causa non proveniva da terra, bensì dal cielo: due caccia hanno rotto il muro del suono, provocando appunto i due forti boati che sono stati uditi (clicca qui per il nostro approfondimento). Subito dopo il sospiro di sollievo sono partiti gli interrogativi sulla natura dell'operazione: perché i due caccia si sono alzati in volo? Una cosa è certa: non si è trattato di terremoti, anche perché in tal caso la Sala Sismica dell'Ingv avrebbe solertemente segnalato tutto.

TRE LIEVI SCOSSE DI TERREMOTO IN CIOCIARIA

Scosse di terremoto sono comunque state segnalate dall'Ingv, ma - lo ribadiamo - non hanno nulla a che fare con la vicenda dei boati avvertiti nel Nord Italia. Tre lievi scosse sismiche sono state registrate durante la notte in Ciociaria. L'epicentro del terremoto, in tutti e tre i casi, è Morolo. L'attività sismica registrata dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta tra le 3.30 e le 3.33 di oggi, giovedì 22 marzo. La magnitudo segnalata è compresa tra M 2.1 e 2.5 sulla scala Richter. La prima scossa di terremoto, di magnitudo M 2.5, è stata registrata ad una profondità di 9 chilometri, la seconda e la terza, entrambe di magnitudo M 2.1, sono state registrate rispettivamente ad una profondità di 10 e 8 chilometri. Non sono stati registrati danni, ma il sisma - come riportato dal portale ciociaria24, è stato chiaramente avvertito da parte della popolazione.

